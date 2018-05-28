به گزارش خبرنگار مهر، شب هفتم مسابقات فوتسال جام رمضان قم بامداد دوشنبه برگزار شد و در ادامه دور دوم مرحله گروهی، ۱۸ گل به ثمر رسید و اکنون مسابقات جام رمضان قم، در آستانه پایان دور دوم مرحله گروهی قرار گرفته است.

در ادامه این مسابقات از گروه ششم تیم فوتسال سپهر موفق شد ۲ بر یک ذاکر را شکست دهد و دیدار تیم‌های فست فود زمانیان و اتحادیه نانوایان قم ب با پیروزی ۳ بر یک تیم زمانیان به پایان رسید.

سپهر و ذاکر تیم‌های ۴ امتیازی این گروه هستند و فست فود زمانیان با ۳ امتیاز شانس صعود دارد و ۲ تیم صعود کننده از این گروه در رقابت‌های دور سوم مرحله گروهی مشخص خواهند شد.

از گروه پنجم تیم الوند ۲ بر یک برابر دفتر ساختمانی فجر پیروز شد و تیم حراست اداره برق تهران ۶ بر ۲ از سد فست فود به اما گذشت. با این نتایج صعود تیم‌های الوند و حراست اداره برق تهران به مرحله یک هشتم نهایی قطعی شد و این ۲ تیم در دور سوم مرحله گروهی برای صدرنشینی رودرروی هم قرار می‌گیرند.

دور دوم مرحله گروهی مسابقات فوتسال جام رمضان قم امشب در سالن شهید حیدریان قم به پایان می‌رسد و از گروه هشتم تیم‌های انصار و یاران عطایی و تیم‌های شهید محمد مهدی لطفی با میلاد نور رقابت می‌کنند.

همچنین در ۲ بازی از گروه هفتم، تیم امیران اسپورت برابر نوجوانان الوند قرار می‌گیرد و فروشگاه دنیای ورزش با سهیل مسابقه می‌دهد. در این مسابقات ۳۲ تیم حضور دارند که از هر گروه ۸ تیمی ، ۲ تیم به مرحله بعد صعود خواهند کرد.