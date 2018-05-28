اعلام زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، محمد محسن صدر گفت: نتایج اولیه آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷، طبق اعلام سازمان سنجش روز چهارشنبه ۹ خردادماه از طریق سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.org اعلام می شود.

وی افزود: دانشگاه پیام نور پذیرای تمام داوطلبان علاقه مند به تحصیل در این دانشگاه در تمامی گروه های آزمایشی؛ علوم ریاضی وفنی، علوم تجربی، علوم انسانی، کشاورزی و هنر است.

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور این دانشگاه را به دلیل دارا بودن شیوه های خاص آموزشی و کیفیت مطلوب، منحصر به فرد دانست و گفت: شیوه آموزش نیمه حضوری و الکترونیکی دانشگاه پیام نور با بهره گیری از سیستم های نوین آموزشی بر پایه فناوری اطلاعات بهترین فرصت تحصیل را برای شاغلین فراهم می آورد.

وی ضمن اشاره به مزایای تحصیل در دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه این دانشگاه با تکیه بر سیستم آموزشی ترکیبی شرایط ویژه ای را برای ادامه تحصیل متقاضیان آموزش عالی فراهم کرده است، اظهار داشت: تغییر محل آزمون مطابق نظر دانشجو، آزمون های متمرکز و سراسری، برگزاری آزمون های آنلاین از دیگر مزایای دانشگاه پیام نور است که این دانشگاه را از سایر دانشگاه ها متمایز می کند.

دبیر شورای اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور مهلت انتخاب رشته داوطلبان را از ۱۲ لغایت ۱۹ خردادماه اعلام کرد و گفت: تمام داوطلبان علاقه مند به تحصیل در دانشگاه پیام نور می توانند در مهلت تعیین شده از سوی سازمان سنجش نسبت به انتخاب رشته محل های این دانشگاه اقدام کنند.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) آزمون مذکور از روز پنجشنبه مورخ ۱۰ خردادماه سال جاری، بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.