مسعود اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به احتمال جدایی کارلوس کی روش از تیم ملی ایران اظهار داشت: ماندن کیروش در کل میتواند به فوتبال ایران کمک کند و ترجیح من این است که بعد از جام جهانی هم خود کیروش بماند. اما منوط به این که او در اخلاق و رفتارش تجدید نظر نماید. کیروش باید بداند در ایران با این خلق و خوی تند نمیتوان کارش را آنطور که باید پیش ببرد. او خلق و خویش را عوض کند و خودش را با داشتههای ما منطبق کند و در تیم ملی هم بماند و کارش را انجام دهد.
وی افزود: اما اگر قرار بر این باشد کیروش روزی از ایران برود و ما بخواهیم یک مربی ایرانی را جانشین او کنیم، هیچ گزینهای بهتر از علی دایی نیست. البته آن هم منوط به یکسری شرط و شروط.
کارشناس فوتبال کشورمان گفت: دایی میتواند بهترن گزینه بعد از کیروش برای تیم ملی باشد اما مشروط به این که اشتباهات قبلیاش را تکرار نکند و یک کادر فنی قوی کنار خود بگذارد. نه این که تیم ملی را قومی و قبیلهای نماید. تیم ملی جای استفاده از برادر و قوم خویش در کادر فنی نیست و امیدوارم دایی اینبار بر خلاف دوره قبل که اشتباه کرد و چوب اشتباهش را هم خورد، تصمیمات درستی بگیرد. او باید بهترینها را در کادر فنی جمع کند و از فرصت خوب جام ملتها برای ارتقای سطح کیفی تیم ملی استفاده کند.
اقبالی تصریح کرد: اما اگر قرار به ادامه کار با کیروش باشد به نظرم فدراسیون هم باید حوزه کیروش را وسیع تر کرده از او در تیمهای ملی پایه هم استفاده کند. ما باید از همه ظرفیتهای مربی بزرگی مثل کیروش استفاده کنیم و او را محدود به تیم ملی بزرگسالان نکنیم.
مدرس رسمی فیفا در ادامه بیان داشت: امروز یکی دیگر از کلاسهای مربیگری حرفهای به پایان رسید و مربیان خوب و جوانی هم در این کلاس بودند. مدرس دانمارکی این کلاس بعد از اتمام کلاس به آقای کفاشیان که آنجا بود گفت شما باید در سطوح ملی از این مربیان جوان که همه دورههای پیشرفته مربیگری را هم طی کردهاند استفاده کنید. واقعا جای این پروسه در فوتبال ما خالی است و کمتر دیده میشود که مربیان تحصیلکرده به صورت کانالیزه به کار گرفته شوند. چرا که انتخاب مربی در فوتبال ایران سلیقه ای بوده و خیلی از باشگاه ها هم با شعار اشتباه بومی گرایی خودشان را محدود می کنند.
وی تصریح کرد: برای همین است فوتبال ما در سطح آسیا درجه چندم است. به نظر من ما به شکل حبابی تیم اول آسیا هستیم. از نظر سخت افزاری و برنامه ریزی ما هرگز به کشورهای کره، ژاپن، چین، امارات، قطر و حتی عربستان نمی رسیم و همه این کشورها از ما پیش هستند.
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