طلاق دراستان ۶درصدکاهش داشته است/صلح قطعی در۲۰درصد از پرونده ها

به گزارش خبرنگار مهر، الماس گشتاسبی ظهر دوشنبه در نشست پیشگیری از وقوع جرم در استان افزود: در راستای این امر و در حوزه طلاق کارگاههای تربیت مربی و برنامه های هماهنگی و مشارکت در نهادینه سازی آموزشهای پیش ازازدواج برگزار شد.

وی با بیان اینکه کارگاههای زوجین متقاضی طلاق با همکاری بهزیستی برگزار شد، گفت: در این راستا هشت مرکز مشاوره ایجاد شد و در مرکز استان در سال گذشته ۱۰۰۰ پرونده طلاق به این مراکز ارجاع شد که ۲۰ درصد از این میزان یعنی ۲۰۰ پرونده به صلح قطعی رسید.

گشتاسبی با اشاره به فعالیتهای انجام شده برای رفاه حال فرزندان طلاق و جلوگیری از آسیبهای روانی به این فرزندان تصریح کرد: در این راستا مراکز ملاقات فرزندان با خانواده ها به عنوان مراکز مهر خانواده ویژه فرزندان طلاق ایجاد شده و ملاقات به جای کلانتری در این مراکز انجام می شود.

وی افزود: در شهرستانها نیز فرزندان طلاق برای ملاقات به واحدهای مشاوره در بهزیستی مراجعه می کنند.

گشتاسبی با بیان اینکه کارگاههای مشاوره زوجین نقش مهمی در کاهش طلاق دارد، گفت: در این کارگاهها شش هزار و ۹۳۹ نفر ساعت با اعتبار ۵۳ میلیون تومان شرکت کردند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بر نقش مشاوره پیش از ازدواج در کاهش طلاق و تعهد زوجین به زندگی تاکید کرد و افزود: اگر مشاوره در زمان مناسب و پیش از ازدواج و یا در ابتدای ورود به بحث طلاق میان زوجین انجام شود، تاثیر مطلوب و بیشتری دارد.

۱۱۸ میلیون تومان در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی هزینه شد

گشتاسبی با اشاره به اعتبار پرداخت شده در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گفت: ۱۱۸ میلیون تومان در دو مرحله از حوزه معاونت اجتماعی دریافت کردیم که این اعتبارات در آخر سال پرداخت می شود و این یکی از آسیبهایی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: در حوزه اعتیاد ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه شده که در این راستا پنج کارگاه آموزشی در زندان و در دو کمپ ترک اعتیاد اجباری برگزار شد.

گشتاسبی افزود: همچنین برای ناامن سازی حوزه توزیع مواد مخدر نیز ۱۰۹ نفر از بسیجیان در پایگاههای آموزشی در کارگاههای تخصصی شرکت کرده و آموزشهای لازم را فرا گرفتند.

وی تصریح کرد: پنج هزار و ۹۸۸ نفر ساعت در این کارگاهها شرکت کردند.

گشتاسبی با اشاره به مبحث پیشگیری از مفاسد اجتماعی گفت: در بحث مفاسد اخلاقی نیز کارگاههای تشکیل شد و سه هزار و ۴۵۹ نفر ساعت با مبلغ ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در این کارگاهها با عنوان اصلاح و اجتماعی کردن زندانیان شرکت کردند.

وی همچنین مشاوره و آموزش مرتکبین مفاسد اخلاقی را راهی مناسب برای کاهش این جرائم عنوان کرد و افزود: این افراد به جای مجازات در کارگاهها شرکت کرده و در دادگاهها مجازات تعزیری ندارند که سابقه کیفری نداشته باشند.