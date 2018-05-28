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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۵۰

طی حکمی؛

عبدوس حاکم شرع در هیئت واگذاری زمین استان سمنان شد

عبدوس حاکم شرع در هیئت واگذاری زمین استان سمنان شد

سمنان - حجت الاسلام محمدباقر عبدوس در حکمی از سوی نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان حاکم شرع در هیئت واگذاری زمین در استان سمنان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، حجت الاسلام سید رضا تقوی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در حکمی خطاب به حجت‌الاسلام محمدباقر عبدوس، وی را به‌عنوان حاکم شرع در هیئت واگذاری زمین در استان انتخاب کرد.

در این حکم آمده است: به استناد ماده پنج لایحه اصلاح واگذاری و احیاء اراضی مصوب ۲۶ فروردین سال ۵۹ شورای انقلاب اسلامی بدین‌وسیله جنابعالی را تا اطلاع ثانوی به‌عنوان حاکم شرع در هیئت واگذاری زمین در استان سمنان منصوب می‌کنم.

در بخش دیگری از این حکم آمده است: امید است با تلاش وافر در حدود و اختیارات و وظایف مربوطه عمل کرده و با رعایت مبانی فقهی و حقوقی و مصالح عمومی بخش کشاورزی در خدمت بیشتر و کسب رضای الهی موفق باشید.

حجت‌الاسلام محمدباقر عبدوس پیش‌ازاین نماینده ولی‌فقیه در جهاد سازندگی استان سمنان بود.

عبدوس در حال حاضر امام‌جمعه موقت سمنان است.

کد مطلب 4308220

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