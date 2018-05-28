۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۰۴

در فرهنگسرای اندیشه

«تمام پولهای جهان» اکران و نقد می شود

فیلم سینمایی «تمام پولهای جهان» به کارگردانی ریدلی اسکات در فرهنگسرای اندیشه اکران و نقد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، سی و ششمین هفته از نمایش فیلم های خارجی با زبان اصلی و زیرنویس فارسی به فیلم سینمایی «تمام پولهای جهان» به کارگردانی ریدلی اسکات، نوشته دیوید اسکارپا محصول ۲۰۱۷ اختصاص دارد.

این فیلم داستان واقعی جان پل گتی نوه میلیاردر نفتی را روایت می کند که در ۱۶ سالگی ربوده می شود و آدم ربایان برای آزادی او ۱۷ میلیون دلار باج درخواست می کنند.

پس از نمایش فیلم، مازیار فکری ارشاد منتقد و محمدرضا مقدسیان مجری- منتقد به نقد و بررسی فیلم «تمام پولهای جهان» خواهند پرداخت.

فیلم سینمایی «تمام پولهای جهان» روز سه شنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۸ در فرهنگسرای اندیشه به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی اندیشه اکران و سپس نقد و بررسی می شود.

زهرا منصوری

