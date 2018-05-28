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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۰۵

سفیر جمهوری آذربایجان در تهران:

جمهوری آذربایجان علاقمند به گسترش روابط با استان اردبیل است

جمهوری آذربایجان علاقمند به گسترش روابط با استان اردبیل است

اردبیل - سفیر جمهوری آذربایجان در ایران از علاقمندی و آمادگی کامل کشورش برای گسترش روابط همه جانبه با استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حسین اف در دیدار با استاندار اردبیل به تردد پرشمار شهروندان جمهوری آذربایجان از طریق گمرک بیله سوار در استان اردبیل اشاره کرد و به علاقمندی کشورش برای توسعه روابط همه جانبه با استان اردبیل تاکید کرد.

وی با برشمردن مناسبات و مشترکات دو جانبه و وجود مرز خاکی طولانی بین استان اردبیل و جمهوری آذربایجان، خواستار توسعه همکاری ها در تمام موضوعات اقتصادی، تجاری، فرهنگی و... شد.

استاندار اردبیل نیز در این دیدار ابراز امیدواری کرد با همکاری و تلاش های مقامات سیاسی و دیپلماسی دو کشور و به خصوص سفرای ایران و جمهوری آذربایجان روابط و مراودات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی این کشور و استان اردبیل توسعه یابد.

اکبر بهنام جو از برنامه ریزی برای گسترش حجم صادرات این استان به بیش از ۲۰۰ هزار دلار در سال اشاره کرد و متذکر شد: با ۲۴ ساعته شدن فعالیت گمرک بیله سوار و نیز با توجه به روابط عمیق و تاریخی و پیوندهای اجتماعی بین مردم استان اردبیل و جمهوری آذربایجان؛ می توانیم روابط را در ابعاد مختلف گسترش دهیم.

وی یکی از ماموریت هایی محوله رئیس جمهور کشورمان را به مدیران ارشد این استان توسعه روابط با کشور دوست و همسایه جمهوری آذربایجان برشمرد و بیان داشت: این مهم جزو برنامه های اصلی مجموعه استانداری اردبیل است.

گفتنی است اتصال ریلی استان اردبیل به شبکه ریلی جمهوری آذربایجان و توسعه راه های مواصلاتی زمینی و هوایی یکی از محورهای مهم مذاکرات استاندار اردبیل با سفیر این کشور بود.

در این راستا مقرر شد سفارت جمهوری آذربایجان هماهنگی لازم را برای سفر مسئولان مرتبط استان اردبیل برای تشکیل جلسات کارشناسی و مذاکره با وزیر حمل و نقل جمهوری آذربایجان انجام دهند.

کد مطلب 4308225
محمد میرزایی ناطق

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