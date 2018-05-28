اجرای طرح توسعه امامزاده حسین(ع) شتاب لازم را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد ساماندهی امامزاده حسین(ع) روز دوشنبه با حضور علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، علی صفری شهردار، حجت الاسلام عادل مدیرکل اوقاف و امور خیریه، حضرتی مدیرکل میراث فرهنگی استان، پیرمرادی مدیرکل دفتر فنی، حق لطفی مدیرکل راه و شهرسازی در استانداری قزوین برگزار شد.

در این جلسه علی فرخزاد اظهارداشت: در شرایطی که این پروژه سالهاست کلید خورده اما به دلیل حجم زیاد کار با کندی پیش می رود و برخی از ساکنان منطقه را ناراضی کرده است.

وی بیان کرد:درشرایطی که بخشی از محدوده پروژه تملک شده بدلیل محدودیت منابع مالی نتوانسته ایم همه تملک را انجام دهیم و تداوم این روند منطقی نیست و باید با اجرای کامل از مشکلات مردم کم کنیم.

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: خارج شدن طرح های تجاری از تملک در شرایط کنونی میتواند سرعت کار را بالا ببرد اما برای این که وقفه کنونی برطرف شود باید دستگاهها به تعهدات اعتباری خود عمل کنند تا فعالیتها از سر گرفته شود.

فرخزاد یادآورشد: مهندسی ارزش در پروژه برای ادامه کار مورد توجه قرار گیرد و ضمن بازنگری در برخی برنامه ها از مشاور همکار هم استفاده شود تا با کمترین خطا و هزینه اضافی این طرح مهم را جلو ببریم.

وی گفت: باید کاربریها در طرح پیشنهاد شود و پس از طرح در کمیسیون ماده ۵ اگر صاحبان بنا بخواهند تجدید بنا و یا نوسازی کنند حتما دیدگاه میراث فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

فرخزاد اضافه کرد: نباید موضوع تملک واحدهای اطراف حرم متوقف شود زیرا کارهای انجام شده برای ساکنان فعلی مشکل ساز شده و سیمای منطقه را نیز خراب کرده که باید ساماندهی ادامه یابد.

در این جلسه مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط دیدگاههای خود را مطرح کردند.