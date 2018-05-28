کانون ها موجب ارتقای فعالیت های علمی و اجتماعی دانشجویان می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتر سید عباس موسوی در این دیدار با بیان اینکه حضور در این جمع و شنیدن دغدغه ها و چالش های دانشجویان فرصت مغتنمی در جهت رفع مشکلات و پیگیری مسائل مطرح شده است، گفت: مسئولان دانشگاه در راستای رفع چالش های قشر دانشجویی با بینشی یکسان و بدون در نظر گرفتن تفاوت ها تلاش خواهند کرد.

موسوی تاکید کرد: خوشبختانه در حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه نسبت به رفع دغدغه ها و چالش های دانشجویان تمام تلاش خود را به کار می بندند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب بر لزوم توجه بیش از پیش به بحث فرهنگ در دانشگاه ها گفت: تشکل ها و کانون های دانشجویی موجب ارتقای فعالیت های علمی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دانشجویان در دانشگاه می شوند .

در ادامه این دیدار نمایندگان کانونها، تشکلهای بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی، نشریات دانشجویی، انجمنهای علمی و کانونهای نهاد رهبری و انجمن های ورزشی به بیان مشکلات و موانع خود پرداختند.

در انتهای این برنامه علاوه بر اقامه نماز مغرب و عشاء، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با همراهی مسئول نهاد رهبری دانشگاه، معاونین فرهنگی و دانشجویی و تحقیقات فناوری، روسای دانشکده های تابعه و مدیران و کارشناسان حوزه معاونت فرهنگی و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران روزه خود را با دانشجویان تشکل ها، انجمن ها، شوراها، کانون ها و بسیج دانشجویی این دانشگاه افطار کردند.