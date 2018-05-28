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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۴۳

سرمربی ذوب آهن پنجشنبه قرارداد رسمی خود را امضا می‎کند

سرمربی ذوب آهن پنجشنبه قرارداد رسمی خود را امضا می‎کند

اصفهان- سرمربی جدید تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان پنجشنبه هفته جاری برای امضای قرارداد با این تیم اصفهانی راهی نصف‌جهان می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امید نمازی‌زاده سرمربی جدید تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان پنجشنبه هفته جاری برای امضای قرارداد با این تیم اصفهانی راهی نصف‌جهان می‌شود.

این سرمربی که چهارشنبه هفته گذشته با ذوب‌آهن به توافق رسید، در حال حاضر در آمریکا به سر می‌برد و قرار است پس از بازگشت به اصفهان، با ذوب‌آهن قرارداد امضا کند.

نمازی هفته گذشته پس از سال‌ها دستیاری در تیم ملی، تیم استیل آذین و سرمربیگری در تیم‌های آمریکا، به عنوان سرمربی ذوب‌آهن انتخاب شد.

تا کنون قرارداد بازیکنانی نظیر قاسم حدادی‌فر و میلاد فخرالدینی با تیم ذوب‌آهن اصفهان تمدید شده است.

کد مطلب 4308249

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