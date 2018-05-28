به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال سپاهان اصفهان برای آغاز لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از ۲۵ خرداد در این شهر برگزار میشود.
قرار است این تیم اصفهانی به منظور بهبود وضعیت خود و استارت مناسب در لیگ برتر، از ۲۵ خرداد تمرینات آمادهسازی خود را در ورزشگاه فردوس اصفهان آغاز کند.
این تیم اصفهانی پس از آن اردویی در کشور ترکیه برگزار کرده و تمرینات بدنسازی، هوازی و آمادهسازی را در این شهر پشت سر میگذارد.
تیم اصفهانی تا کنون به صورت رسمی با پیام نیازمند دروازهبان فصل گذشته پیکان قرارداد امضا کرده و به دنبال جذب چندین بازیکن دیگر است.
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