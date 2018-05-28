  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۳۵

فرمانده انتظامی نیشابور خبر داد:

کشف ۱۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در نیشابور

کشف ۱۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در نیشابور

نیشابور- فرمانده انتظامی نیشابور از کشف ۱۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در یک گاوداری متروکه این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ حسین بیات مختاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: پس از کسب خبری مبنی بر نگهداری سوخت قاچاق در یک گاوداری متروکه در یکی از روستاهای بخش مرکزی نیشابور موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی نیشابور پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی‌های قضائی دربازرسی از محل، مقدار ۱۹ هزار و ۹۰۰ لیتر نفت سفید و قاچاق به ارزش تقریبی ۴۵۰ میلیون ریال از یک مخزن کشف کردند.

فرمانده انتظامی نیشابور خاطر نشان کرد: دراین رابطه پرونده تشکیل و فرد متخلف جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 4308258

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها