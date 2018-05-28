به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان در مراسم اختتامیه کلاس مربیگری حرفه ای فوتبال گفت: با پیگیری های کمیته آموزش و حمایت فدراسیون این دوره برگزار شد. ارتباط خوبی که فدراسیون ایران با فدراسیون دانمارک دارد باعث شده تا از لحاظ علمی و آموزشی تبادلات خوبی صورت بگیرد. از شما مربیان می خواهم که با حضور در چنین دوره هایی نهایت استفاده را ببرید چرا که آخرین قوانین، دانش، تجربه و علم به روز دنیا توسط برترین مربیان در اختیارتان قرار می گیرد.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم همچنان در صدر آسیا قرار داشته باشیم باید به سمت حرفه ای شدن پیش رویم. همانطور که دوره های مربیگری حرفه ای برای مربیان برگزار می شود باید مدیران و باشگاه ها را نیز به سمت حرفه ای شدن سوق دهیم. باید نگاه سلیقه ای و سنتی در باشگاه ها از بین برود و با حرفه ای سازی باشگاه ها و ایجاد شرایط مناسب برای مربیان، بتوانیم در مسیر رشد و موفقیت قرار بگیریم.