به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز، علی مدبر در جلسه مشترک با رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اظهار امیدواری از همکاری‌های مشترک بین این دو مجموعه، اظهار داشت: گلخانه های ما طی دو سال گذشته در سطح مناطق ۲ برابر شده است.

مدبر با بیان اینکه هم اکنون سرانه فضای سبز تبریز ۱۵.۵ متر مربع است، تصریح کرد: این در حالی است که فضای سبز موجود در بخش‌های زیادی همچون نیروگاه‌ها، پادگان‌ها، اداره‌های مختلف و... در این اندازه گیری دخیل نبوده‌اند.

وی افزود: اگر در محاسبه میزان سرانه فضای سبز تبریز این قسمت‌ها نیز محاسبه شود، بی‌شک سرانه فضای سبز تبریز بیش از ۲۰ متر مربع خواهد بود.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهردای تبریز تاکید کرد: متاسفانه در بحث‌های مختلف شاهد مقایسه میزان فضای سبز تبریز با کلانشهرهای دیگری همچون مشهد و اصفهان هستیم این در حالی است که موقعیت اقلیمی شهر ما بسیار متفاوت تر از این شهرها محسوب می‌شود.

مدبر خاطرنشان کرد: از رویکردهای اساسی ما در فضای سبز، تلفیق بحث سلامت شهری با اوقات فراغت شهروندان در استفاده از فضاهای سبز است.

وی افزود: در حال حاضر تعدادی از این الگوها را در انبوهکاری های شهری به خوبی ایجاد کرده ایم که از آن جمله می توان به تپه های رشیدیه و باغمیشه، عباس میرزا، آرپا دره سی و... اشاره کرد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهردای تبریز یکی از بکرترین این فضاها را انبوهکاری یادگار امام (ره) عنوان کرده و گفت: انبوهکاری یادگار امام (ره) با فضای مناسب جهت توسعه فضای سبز، یکی از بهترین فضاهای انبوهکاری به شمار می‌رود.

مدبر با تاکید بر اینکه نیازمند اقدامات علمی در حوزه فضای سبز هستیم، اظهار داشت: تبریز زمانی به شهر قنات ها شهرت داشته ولی هم اکنون شاهد هدر رفت آب های سطحی زیادی در شرق تبریز هستیم. امروز در بحث فضای سبز نیازمند نگاه علمی و تخصصی هستیم و باید اقدامات ما به صورت علمی جهت‌گیری شود.

وی حومه و حریم های شهری را مظلوم ترین بخش از شهر دانسته و افزود: در تمام دنیا طبقات مرفه جامعه در حومه شهرها زندگی می‌کنند و فضای سبز این بخش‌ها بسیار ویژه است این در حالی است که حومه‌های شهر ما از بین می‌رود.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهردای تبریز همچنین از راه اندازی نخستین شهرک گلخانه‌ای در تبریز خبر داده و گفت: این اتفاق می‌تواند به صورت احداث یک پایانه گل و گیاه در شمالغرب کشور تحقق یابد.