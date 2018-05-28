سالن کشتی کوهی خیل جویبار در حال ریزش است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران بابیان اینکه سالن قدیمی کشتی کوهی خیل شهر جویبار سال تأسیس آن مربوط به سالهای ۶۰ بوده است گفت: بانفوذ آبهای سطحی به بدنه این سالن کشتی ساختار فیزیکی آن بسیار سست شده است.
سلیمانی با اشاره به اینکه حدود ۱۰ سال این سالن در وضعیت ریزش است بیان کرد: طی مکاتباتی به اداره کل خواستار بسته شدن این سالن تحت هر شرایطی هستیم.
وی با اعلام اینکه قهرمانان بنامی چون مهدی عشقی، نخودی، کمیل قاسمی، مهدی حاجیزاده، رضا یزدانی و غیره ورزش کشتی خود را از این سالن آغاز کردهاند گفت: بهسازی مجدد این سالن ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد که با توجه به ساختار فیزیکی آن دیگر بهصرفه نبوده و ساخت سالن جدید حداقل به یک میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
رئیس اداره ورزش و جوانان جویبار با اعلام این نکته که مجوز ساخت برای ورزشگاههای جدید داده نمیشود افزود: به دلیل حضور نامآوران کشتی در این شهرستان ساخت سالن پنجهزارنفره کشتی توسط دولت تدبیر و امید آغاز شده است.
سلیمانی از بودجه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل ارزشافزوده برای تکمیل پنج سالن ورزشی در این شهرستان خبر داد و گفت: سالنهای ورزشی روستای آستانه سر و واسوکلا تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد و خوابگاه ورزشی نیز با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.
وی اظهار داشت: با تخصیص کامل این اعتبار افتتاح هر پنج سالن ورزشی تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
کلنگ ساخت سالن کشتی پنجهزارنفره در سال ۹۵ همزمان با مدالآوری نامآوران در المپیک ریو به زمین زده شد.
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