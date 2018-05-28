اتمام طرح مطالعاتی احیای ۹ آرامستان تاریخی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد سعادتی با اشاره به وضعیت نامطلوب بسیاری از آرامستان های تاریخی تهران که بخشی از تاریخ کشور را در خود جای داده اند، گفت: تاکنون طرح مطالعاتی آرامستان های ابن بابویه، ظهیرالدوله، سوهانک، امام زاده عبدالله، کلیسا و آرامستان سورپ گئورگ، ارامنه دولاب، آرامستان و کلیسای طاطاووس، عینعلی و زینعلی و باغ طوطی به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه به دلیل موقعیت سیاسی و استقرار حکومت مرکزی در تهران، آرامستان های قدیمی این شهر مدفن بسیاری از شخصیت های بزرگ سیاسی، مذهبی و فرهنگی است، گفت: علی رغم ارزش تاریخی بسیاری از آرامستان ها، تعدادی از آن ها همچون آرامستان ظهیرالدوله و ابن بابویه در معرض تخریب قرار کامل قرار دارند و به هشدار کارشناسان میراث فرهنگی هم تا این لحظه توجهی نشده است.

مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران با اشاره به واکنش ها نسبت به طرح احیای امام زاده عبدالله در ماه های گذشته عنوان کرد: از آن جا که احیای بافت تاریخی شرایط خاص خود را دارد و کوچک ترین اشتباه می تواند به از بین رفتن بنا بینجامد، شهرداری تهران با توجه به اهمیت موضوع و خارج از چارچوب مسئولیتی خود وارد عمل شد و طرح های مطالعاتی مربوط به ۹ آرامستان تاریخی را تکمیل کرد.

سعادتی با بیان اینکه به دلیل بی توجهی نهادها بسیاری از آرامستان های تاریخی به پناهگاه معتادان متجاهر تبدیل شده اند، عنوان کرد: این در حالی است که معماری مقبره ها، نوع سنگ ها و حتی نوشته های روی سنگ آرامستان های پایتخت از نظر تاریخی بسیار ارزشمند اند و به نوعی نمایان گر فرهنگ کشور در دوره های مختلف هستند.

وی با اشاره به جزئیات طرح های مطالعاتی گفت: آن چه برای ما اهمیت دارد حفظ اصالت آرامستان و تبدیل آن به فضای امن شهری است؛ در واقع در این طرح های مطالعاتی شکل مقبره ها و سنگ ها متناسب با هویت کلی آرامستان و دوره زمانی است که آرامستان بنا نهاده شده است.

مدیرکل بافت و بناهای تاریخی شهر تهران در پاسخ به این سوال که طرح های مطالعاتی مذکور چه زمانی اجرایی می شوند، عنوان کرد: از آن جاکه مسئولیت اداره این اماکن بر عهده شهرداری تهران نیست، نمی توان زمان مشخصی را برای اجرای طرح ها اعلام کرد. با این وجود شهرداری تهران با سازمان های مختلف از جمله اوقاف و میراث فرهنگی وارد مذاکره شده است تا در صورت توافق طرفین، طرح های احیا در آینده نزدیک اجرایی شود.