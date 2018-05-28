به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح واژگان» سه شنبه ( ۸ خرداد ماه) در سرای اهل قلم بررسی می شود.

کتاب «نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح واژگان» بر اساس ترجمه حسین استاد ولی از متن نهج‌البلاغه است که مزین به پژوهشی لغوی توسط سه تن از بانوان نهج‌البلاغه‌پژوه شده است. این پژوهش که مفردات و لغات مشکل نهج‌البلاغه را شرح داده در نهایت با ویرایش، نگرش و تصحیح حسین استادولی طی پروژه‌ دو ساله تنظیم و تقدیم علاقه مندان و اساتید، پژوهشگران و دانشجویان و طلاب شده است.

در این نشست حسین استاد ولی، منصورپهلوان، محمد رضا شاهرودی، زهرا قره الاعیان، فاطمه لاجوردی و افسانه مجاوری در مورد کتاب « نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح واژگان» سخنرانی می کنند.

علاقمندان بری حضور نشست معرفی و بررسی کتاب «نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح واژگان» می توانند سه شنبه ( ۸ خرداد ماه) ساعت ۱۵ به سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه‌نصیر، پلاک ۲ مراجعه کنند.