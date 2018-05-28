اردوی کشتی تاثیر زیادی در کسب قهرمانی من داشت

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان پشتام در فینال وزن ۷۷ کیلوگرم رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی توانست بر حریف نامدار و توانمند خود یعنی محمدعلی گرایی غلبه کند. هر چند گرایی به یک وزن بالاتر آمد و هنوز در این وزن جا نیافتاده بود، اما پژمان پشتام هم به خوبی در برابر این حریف باتجربه خود جنگید و قهرمان شد.

این فرنگی کار تهرانی که امید زیادی به درخشش در بازیهای آسیایی جاکارتا و رقابتهای جهانی دارد در پایان نخستین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی به خبرنگار مهر گفت: برای کسب قهرمانی در رقابتهای انتخابی و راهیابی به تیم ملی، تلاش و سختی های فراوانی را متحمل شدم. من تا قبل از حضور در مرحله نهایی رقابتهای انتخابی تیم ملی به دلیل مسافت طولانی منزل تا سالن تمرین و همچنین عدم برخورداری از حریف تمرینی، نمی توانستم به خوبی تمریناتم را پیگیری کنم. اما بعد از کسب مجوز از رقابتهای مرحله اول و راهیابی به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی توانستم در اردوی اختیاری تیم ملی شرکت کرده و به خوبی از این فرصت برای آماده سازی خودم استفاده کنم.

قهرمان بازیهای داخل سالن آسیا در ادامه افزود: هم اکنون که چنین فرصتی را بدست آوردم تمرینات سخت تیم ملی را با انگیزه و روحیه بالاتری پشت سر می گذارم. البته قرار است در یک تورنمنت بین المللی نیز شرکت کنم که امیدوارم در همین میدان تدارکاتی خارجی بتوانم به عنوان نفر اصلی ترکیب تیم ملی از سوی کادر فنی انتخاب شوم.

پشتام در پایان در خصوص اینکه چه عملکردی در میادین پیش رو خواهد داشت، گفت: حضور در بازیهای آسیایی جاکارتا از مهمترین رویدادهای دوران ورزشی من محسوب می شود. این دوره از بازیهای آسیایی همچون المپیک در ۶ وزن برگزار خواهد شد که طبیعتا همین موضوع سطح رقابتها را تحت تاثیر قرار می دهد. ولی در مجموع با توجه به تمریناتی که پشت سر می گذاریم به کسب نتیجه و مدال در این بازیها بسیار امیدوار هستم.

رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا، روزهای ۲۸ تا ۳۱ مرداد برگزار می شود.