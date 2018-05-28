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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۷

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان:

۱۱۳سفره افطار در استان سمنان برای مددجویان کمیته امداد پهن می‌شود

۱۱۳سفره افطار در استان سمنان برای مددجویان کمیته امداد پهن می‌شود

سمنان - مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه ۱۱۳سفره افطاری برای مددجویان این نهاد طی ماه رمضان پهن می‌شود، گفت: هر کارمند در استان ۱۰ هزار تومان برای اطعام نیازمندان کمک می‌کند.

سید جواد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه طی ایام ماه مبارک رمضان ۱۱۳سفره افطار در سطح استان سمنان برای مددجویان کمیته امداد پهن می‌شود، ابراز داشت: طی این ایام با مشارکت مراکز نیکوکاری، مساجد، رستوران‌ها و دانشگاه‌ها ۲۵هزار پرس غذای گرم بین مددجویان و نیازمندان کمیته امداد توزیع خواهد شد.

وی بابیان اینکه  ۱۵ لغایت ۲۱ ماه رمضان به نام هفته اطعام و ایتام نیازمندان نام‌گذاری شده است، افزود: مردم نیکوکار استان سمنان طی ایام ماه مبارک رمضان سال گذشته دو میلیارد و ۸۷۲ میلیون تومان به اطعام، افطاری و تهیه سبد کالا به کمیته امداد کمک کردند که پیش‌بینی می‌شود امسال این کمک‌ها افزون‌تر شود.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه برآورد می‌شود مردم استان امسال سه میلیارد و ۶۵۰میلیون تومان به اطعام نیازمندان کمک کنند، ابراز داشت: پایگاه‌های کمیته امداد طی شب‌های قدر در مساجد استان برای دریافت کمک‌های مردمی ایتام و طرح‌های محسنین مستقر هستند که نیکوکاران می‌توانند به این پایگاه‌ها مراجعه کنند.

رضوی در ادامه تصریح کرد: به‌منظور مشارکت مردمی و جلب همکاری‌های بیشتر طی نامه‌نگاری با ادارات استان سمنان برنامه‌ریزی شد تا هر کارمند مبلغ ۱۰هزار تومان را برای کمک به سفره‌های پذیرایی و افطار نیازمندان کمک کند.

وی افزود: دلجویی از نیازمندان و مددجویان کمیته امداد در طرحی به نام مفتاح الجنه در دستور کار قرار دارد که با همراهی مسئولان و سرکشی از منازل مددجویان به مشکلات آن‌ها رسیدگی می‌شود که بدین منظور بازدید از ۱۰۰ منزل در این طرح در نظر گرفته‌شده است.

کد مطلب 4308323

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