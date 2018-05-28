سید جواد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه طی ایام ماه مبارک رمضان ۱۱۳سفره افطار در سطح استان سمنان برای مددجویان کمیته امداد پهن میشود، ابراز داشت: طی این ایام با مشارکت مراکز نیکوکاری، مساجد، رستورانها و دانشگاهها ۲۵هزار پرس غذای گرم بین مددجویان و نیازمندان کمیته امداد توزیع خواهد شد.
وی بابیان اینکه ۱۵ لغایت ۲۱ ماه رمضان به نام هفته اطعام و ایتام نیازمندان نامگذاری شده است، افزود: مردم نیکوکار استان سمنان طی ایام ماه مبارک رمضان سال گذشته دو میلیارد و ۸۷۲ میلیون تومان به اطعام، افطاری و تهیه سبد کالا به کمیته امداد کمک کردند که پیشبینی میشود امسال این کمکها افزونتر شود.
مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه برآورد میشود مردم استان امسال سه میلیارد و ۶۵۰میلیون تومان به اطعام نیازمندان کمک کنند، ابراز داشت: پایگاههای کمیته امداد طی شبهای قدر در مساجد استان برای دریافت کمکهای مردمی ایتام و طرحهای محسنین مستقر هستند که نیکوکاران میتوانند به این پایگاهها مراجعه کنند.
رضوی در ادامه تصریح کرد: بهمنظور مشارکت مردمی و جلب همکاریهای بیشتر طی نامهنگاری با ادارات استان سمنان برنامهریزی شد تا هر کارمند مبلغ ۱۰هزار تومان را برای کمک به سفرههای پذیرایی و افطار نیازمندان کمک کند.
وی افزود: دلجویی از نیازمندان و مددجویان کمیته امداد در طرحی به نام مفتاح الجنه در دستور کار قرار دارد که با همراهی مسئولان و سرکشی از منازل مددجویان به مشکلات آنها رسیدگی میشود که بدین منظور بازدید از ۱۰۰ منزل در این طرح در نظر گرفتهشده است.
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