ارائه لیست مشترک فراکسیون ولایی و مستقلان منتفی است

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتخابات هیات رئیسه مجلس گفت: ارائه فهرست مستقل از سوی فراکسیون نمایندگان ولایی برای انتخابات هیات رئیسه مجلس نهایی شده است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فراکسیون نمایندگان ولایی با فراکسیون مستقلان مجلس برای انتخابات هیات رئیسه فهرست مشترک ارائه نخواهد داد چون تجارب تلخی از همکاری با این فراکسیون در انتخابات هیات رئیسه مجلس داشته است.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار داشت: در مورد گزینه های فراکسیون برای تصدی پُست های مختلف هیات رئیسه هنوز تصمیم گیری نشده است و جلسات فراکسیون برای تصمیم گیری در این خصوص ادامه دارد.
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