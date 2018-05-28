وحید برقعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب اظهار داشت: همدان در قالب برنامه‌های رویداد «همدان ۲۰۱۸» ۶ تا ۸ تیرماه میزبان جشنواره اسب اصیل خواهد بود.

وی افزود: شهرستان بهار میزبان این رقابت‌ها خواهد بود و مسابقات با حضور داوران بین‌المللی قضاوت می‌شود.

برقعی عنوان کرد: تلفیق جشنواره بین‌المللی اسب اصیل به دلیل مخاطبین خاص به‌خصوص در حوزه گردشگری یک اتفاق جدید در حوزه صنعت اسب و ورزش سوارکاری برای همدان و منطقه غرب خواهد بود.

رئیس هیئت سوارکاری استان‌همدان همچنین با اشاره به قهرمانی سوارکار همدانی در جام آزمون گفت: مهرداد سهیل قاسمی سوارکار خوب همدانی در رقابت‌های جام آزمون رده مالکین با ثبت زمان ۲۶ ثانیه و ۸۸ صدم ثانیه بدون خطا و با پشت سر گذاشتن رقبای خود به جام قهرمانی این رویداد رسید.

برقعی عنوان کرد: این مقام در نخستین رویداد پرش با اسب فدراسیون سوارکاری در سال ۹۷ اولین افتخار جامعه سوارکاری استان‌همدان بود.