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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۵۸

رئیس هیئت سوارکاری استان‌همدان:

جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب در همدان برگزار می‌شود

جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب در همدان برگزار می‌شود

همدان-رئیس هیئت سوارکاری استان‌همدان گفت: همزمان با برگزاری رویداد «همدان۲۰۱۸» جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب در همدان برگزار می‌شود.

وحید برقعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب اظهار داشت: همدان در قالب برنامه‌های رویداد «همدان ۲۰۱۸» ۶ تا ۸ تیرماه میزبان جشنواره اسب اصیل خواهد بود.

وی افزود: شهرستان بهار میزبان این رقابت‌ها خواهد بود و مسابقات با حضور داوران بین‌المللی قضاوت می‌شود.

برقعی عنوان کرد: تلفیق جشنواره بین‌المللی اسب اصیل به دلیل مخاطبین خاص به‌خصوص در حوزه گردشگری یک اتفاق جدید در حوزه صنعت اسب و ورزش سوارکاری برای همدان و منطقه غرب خواهد بود.

رئیس هیئت سوارکاری استان‌همدان همچنین با اشاره به قهرمانی سوارکار همدانی در جام آزمون گفت: مهرداد سهیل قاسمی سوارکار خوب همدانی در رقابت‌های جام آزمون رده مالکین با ثبت زمان ۲۶ ثانیه و ۸۸ صدم ثانیه بدون خطا و با پشت سر گذاشتن رقبای خود به جام قهرمانی این رویداد رسید.

برقعی عنوان کرد: این مقام در نخستین رویداد پرش با اسب فدراسیون سوارکاری در سال ۹۷ اولین افتخار جامعه سوارکاری استان‌همدان بود.

کد مطلب 4308346

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    نظرات

    • حسینی IR ۱۷:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
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      پاسخ
      غرب کشور مهد پرورش اسب کُرد است. برگزاری جشنواره زیبایی اسب عرب چه سنخیتی با منطقه غرب کشور دارد؟

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