وقوع ۴۳ حادثه عمدی آتش سوزی طی ۲ ماه اخیر در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیاناتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: آتش‌نشانان همدان در دو ماهه نخست سال جاری ۴۱۸ عملیات امداد و نجات، اطفاء حریق و احتیاط حریق و حوادث انجام دادند.

بیاناتی گفت: ۲۵۶ مورد از عملیات‌ صورت گرفته در حوزه امداد و نجات بوده که بیشترین تعداد آن نجات افراد محبوس در آسانسور با ۶۰ مورد، نجات افراد محبوس در اماکن مختلف با ۴۰ مورد، نجات حیوانات ۳۳ مورد، مهار حیوانات ۲۴ مورد، امداد و نجات در سیلاب ها ۲۴ مورد و رهاسازی اندام بدن از داخل اشیاء مختلف ۱۴ مورد بوده است.

وی با اشاره به اینکه اماکن مسکونی با ۱۳۶ مورد بیشترین عملیات امداد و نجات را به خود اختصاص داده است، افزود: در عملیات امداد و نجات ۱۱ مرد و ۵ زن مصدوم شده و ۲۱۷ نفر شامل ۱۱۰ مرد و ۱۰۷ زن با تلاش آتش‌نشانان نجات یافته‌اند.

بیاناتی با اشاره به انجام ۱۴۹ عملیات اطفاءحریق در دو ماهه نخست سال گفت: وسایل نقلیه با ۳۵ مورد، اماکن مسکونی با ۲۷ مورد، مراکز تجاری با ۱۷ مورد، باغات و فضای سبز با ۱۵ مورد و مراکز اداری با ۵ مورد بیشترین کاربری حوادث آتش‌سوزی را به خود اختصاص داده اند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان با بیان اینکه علت ۱۰۳ مورد از حوادث آتش‌سوزی غیر عمدی، ۴۳ مورد عمدی و ۳ مورد در دست بررسی کارشناسی است، افزود: در این حوادث ۱۳ نفر از جمله دو آتش نشان مصدوم شدند و ۵ نفر با تلاش آتش‌نشانان نجات یافتند.

وی با اشاره به اینکه ۵ مورد از عملیات اطفاء حریق و ۲ مورد از عملیات امداد و نجات خارج از محدوده شهر همدان انجام شده است، افزود: آتش‌نشانان در دو ماهه اول سال ۱۵ عملیات احتیاط حریق و حوادث نیز انجام داده اند که ۱۰ مورد آن در اماکن حساس، ۳ مورد در مناسبت ها و ۲ مورد ابلاغی از طرف شورای تامین استان بوده است.

محمدرضا بیاناتی از آموزش ایمنی و آتش‌نشانی به ۳ هزار و ۹۸۷ نفر از اقشار مختلف شهروندان در دو ماهه اول سال خبر داد و افزود: در این مدت ۱۱۰ مورد در دستورالعمل و طرح ایمنی و ۱۲۸ مورد تاییدیه طرح ایمنی ساختمانها صادر شده است.