استان بوشهر در زمینه وصول زکات در کشور پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای زکات استان بوشهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر مردمی نوع‌دوست هستند که همواره در امور خیر مشارکت گسترده‌ای داشته و پیشتاز هستند.

وی با اشاره به نقش بسیار مهم زکات در برقراری عدالت و توزیع متناسب امکانات و کمک به توسعه و پیشرفت جامعه، خاطرنشان کرد: مسلمانان تکلیفی در زمینه زکات دارند که در برقراری عدالت توزیع اعتبارات و امکانات و کمک‌ها نقش مهمی دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر خواستار گسترش فرهنگ پرداخت زکات شد و افزود: ترویج فرهنگ وصول زکات با همکاری دهیاران در روستاها باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به احساس تکلیف مردم استان بوشهر در زمینه پرداخت زکات و ادای این فریضه الهی اضافه کرد: شبکه یاوران زکات در روستاهای استان ایجاد می‌شود تا شاهد ترویج فرهنگ پرداخت زکات در روستاها باشیم.

خورشیدی با اشاره به نقش مهم وصول زکات در عمران، آبادانی و فقرزدایی در سطح جامعه تصریح کرد: پرداخت زکات و استفاده از این منابع اعتباری باعث ترویج فضای فرهنگی و معنوی و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.