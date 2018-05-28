تشکل صنفی رانندگان خواهان پایان یافتن اعتراضات کامیونداران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای سراسر کشور به دنبال جلسه با عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و عبدالهاشم حسن‌نیا، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، در نامه‌ای خطاب به نمایندگان انجمن‌های صنفی رانندگان شهرستان‌های سراسر کشور، ضمن ارائه توضیحات درباره مصوبات این جلسه، خواستار پایان اعتصاب رانندگان در کشور شدند.

مشروح این نامه به شرح زیر است:

«احتراما، پیرو اعتراضات و تجمعات رانندگان و کامیونداران حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور طی روزهای اخیر، جلسه‌ای در تاریخ ۹۷.۵.۳ در خصوص موضوعات و مشکلات موجود در بخش حمل‌ونقل بار و مسافر برون شهری با حضور وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و نمایندگان صنوف مختلف رانندگان حمل‌ونقل (بار و مسافر) و ... تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱. افزایش قیمت کرایه حمل تا ۲۰ درصد در بخش بار اعمال شود.

۲. ظرف مدت ۱۰ روز نمایندگان صنوف در خصوص روش محاسبه نرخ بر اساس تن کیلومتر نظرات کارشناسی و پیشنهادات خود را به سازمان جهت بررسی ارائه نمایند.

۳. کارگروه با حضور نماینده‌ای از حوزه معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، نماینده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان باری، نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان مسافری و نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور و در صورت لزوم انجمن‌های تخصصی به صورت منظم تشکیل و به بررسی موضوعات و مشکلات بخش حمل‌ونقل پرداخته و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.

۴. در رابطه با بحث سالم‌سازی و برخورد با تخلفات دریافت کمیسیون‌های اضافی توسط شرکت‌های حمل‌ونقل و در خصوص عدم توزیع عادلانه بار و تضعیف سالن‌های اعلام بار، سهمیه سوخت، حذف اولویت بومی‌گرایی، عدم پرداخت کرایه حمل توسط گیرندگان کالا و قوانین مربوط به کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۲ و سایر موارد مقرر گردید کارگروه ویژه‌ای جهت پیگیری و اصلاح تشکیل گردد.

ضمنا در همین راستا هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان باری در جلسه ۹۷.۳.۶ در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حضور یافته و در جهت پیگیری مطالبات و مشکلات صنفی رانندگان و تمام موضوعات مرتبط طرح موضوع گردید که به دستور ریاست محترم کمیسیون اجتماعی جناب آقای دکتر عزیزی مقرر گردید کمیته ویژه مطالبات رانندگان در کمیسیون اجتماعی متشکل از نمایندگان محترم عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نمایندگان صنوف جهت بررسی تخصصی مشکلات بصورت ویژه، پیگیر خواسته‌های بحق رانندگان تا حصول نتیجه تشکیل گردد. در ضمن در تاریخ ۹۷.۳.۶ جلسه‌ای در محل مجلس شورای اسلامی با جناب آقای دکتر نوربخش ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی کشور در خصوص رفع مشکلات بیمه تامین اجتماعی و ضریب حق بیمه پرداختی، سخت و زیان‌آور بودن شغل رانندگان و پرداخت یارانه حق بیمه رانندگان توسط دولت محترم برگزار گردید و ایشان موافقت خود را در انجام موارد فوق اعلام داشتند.

با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در رابطه به مطالبات رانندگان و قول مساعد در خصوص تامین امنیت جاده‌ها و به منظور جلوگیری از سواستفاده معاندین نظام جمهوری اسلامی ایران و رفع نگرانی ملت عزیز مبنی بر تامین مایحتاج عمومی، خواهشمند است طبق روال قبل نسبت به بارگیری و رساندن محصولات به صاحبان کالا اقدام فرمایید. بدیهی است نمایندگان صنوف تا تحقق کامل مطالبات شما عزیزان پیگیر موضوع می‌باشند.»