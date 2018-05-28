به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری پیش از ظهر دوشنبه در دیدار ستاد مردمی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی اظهار کرد: دستاوردها و پیشرفت‎‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در ۴ دهه گذشته داشته بی‌نظیر است اما اختلافات جناحی و گروهی و باندی نمی‌گذارد مردم طعم شیرین خدمات انقلاب اسلامی را بچشند.

وی قداست زدایی از انقلاب اسلامی را یکی از راهبردهای مهم نظام سلطه برای تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی ذکر کرد و افزود: دشمنان در تلاش هستند از طریق ابزارهای رسانه‌ای چهره منحوس پهلوی را تطهیر کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم تأکید کرد: اصل و اساس شکل‌گیری و پایه ریزی انقلاب اسلامی، فرهنگی، معنوی و الهی بود ولی متأسفانه خدمات بزرگ انقلاب اسلامی برای نسل جوان آن گونه که باید، بیان نمی‌شود.

حجت‌الاسلام اسکندری با بیان این که تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، مردم را به نظام اسلامی امیدوارتر می‌کند، گفت: در شرایط کنونی بیان مطالب تفرقه انگیز سم مهلک است و تداوم پیشرفت‌های انقلاب اسلامی مرهون اتحاد همه گروه‌ها، رعایت مصالح نظام و تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب است.