انتقاد از افزایش بی رویه قیمت گوشت در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف داوودی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با اشاره به برگزاری اجلاس جهانی بهداشت دام و حضور ایران در این اجلاس که طی روزهای گذشته در فرانسه برگزار شد، اظهار داشت: این اجلاس، بزرگترین، عالیترین و قوی ترین اجلاسی است که در حوزه دام و دامپزشکی تشکیل می شود و بیش از ۱۸۵ کشور در آن حضور دارند.

وی با بیان اینکه در این اجلاس مباحث مربوط به بیماری های مهم دام و طیور مطرح می شود، تصریح کرد: در این اجلاس، تبادلات زیادی بین کشورها انجام گرفت و تصمیم گیری های خوبی نیز صورت پذیرفت.

داوودی با بیان اینکه حضور ایران در این اجلاس بسیار مهم بوده است، گفت: ما می‌توانیم با حضور در اجلاس های این چنینی، مشکلات کشور را بهتر حل کنیم و راهکارهای مناسب تری به دست بیاوریم؛ ضمن اینکه حضور در این اجلاس و تعامل با کشورهای دیگر، به کنترل بهتر بیماری ها کمک می کند و از سوی دیگر، در صادرات و محصولات و فرآورده های دامی نیز بسیار تأثیرگذار است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: آنچه که در این اجلاس برای بنده به عنوان یک متخصص دامپزشکی مهم بود، این است که کشورها به خصوص کشورهای اروپایی تلاش می کنند، بیماری های مهم دامی وارد کشور آنها نشود؛ ضمن اینکه تا جایی که در توان آنها است به دیگر کشورها نیز کمک می کند.

داوودی با اشاره به اینکه این اجلاس در فرانسه برگزار شد، گفت: مبادلات تجاری ما با فرانسه بسیار چشمگیر است؛ به طوری که در ۶ ماهه اول ۲۰۱۸ نزدیک به ۴ میلیارد یورو با این کشور مبادلات تجاری داشتیم که دو میلیارد یورو مربوط به نفت بوده و دو میلیارد یورو به محصولات دیگر مرتبط بوده، همچنین یک سوم این میزان صادرات و دو سوم آن واردات بوده است.

وی با اشاره به تأسیس یک کارخانه واکسن سازی در فرانسه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد ایران گفت: این کارخانه ۴-۵ سال است که فعال شده؛ اما هنوز به بهره برداری نرسیده است. سال ۱۳۹۹ به بهره‌برداری کامل می رسد و در آن زمان، صادرات واکسن آن به ایران و دیگر کشورها آغاز می شود.

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، کشور فرانسه ۳۲ میلیارد دوز واکسن تولید می کند و ۱.۸ میلیارد یورو درآمد طی یک سال از این طریق دارد.

داوودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نیاز کشور ما به گوشت روز به روز افزایش می یابد و جمعیت دام روز به روز با کاهش روبرو است، گفت: این در حالی است که جمعیت کشور ما روز به روز در حال افزایش است.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت گوشت قرمز در بازار اظهار داشت: بنده شب گذشته درباره قیمت گوشت پرس و جو کردم و متوجه شدم نرخ گوشت گوسفندی افزایش بسیار چشمگیری داشته و در شهرستان سراب که من نماینده آنجا هستم، قیمت بالای ۶۰ هزار تومان است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به ابرچالش های مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی تصریح کرد: همسایگی با کشورهایی که عوامل میکروبی فراوان دارد، یکی از معضلات ما است و حتی احتمال دارد برخی از این عوامل میکروب زا عمدا وارد کشور شود که این تهدید بیولوژیک برای کشور بسیار مهم است.

داوودی تأکید کرد: این مسئله نشانگر آن است که وجود دامپزشکی و کار این سازمان در کل کشور چقدر اهمیت دارد و انتقادی که بنده به کلیه مجموعه ها دارم این است که توجهی که باید به دامپزشکی و نهاد اجرایی آن در کشور می شد، انجام نگرفته است. چه از نظر تحقیقاتی، چه مالی و چه موارد مختلف دیگر.

وی با بیان اینکه سال گذشته بیماری آنفلوانزای پرندگان باعث معدوم شدن حدود ۲۵ میلیون مرغ در کشور شد و خسارت اقتصادی شدیدی به مرغداران وارد کرد گفت: به هر حال این عدد بسیار زیاد است و نباید چنین مسئله ای رخ می داد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بودجه سازمان دامپزشکی باید افزایش پیدا کند، اظهار داشت: کمیسیون کشاورزی در این راستا تلاش های زیادی انجام می دهد و در یک مورد در مصوبه کمیسیون تلفیق سال ۹۶، حداقل صد میلیارد تومان برای خرید واکسن های دام و طیور در نظر گرفته شد.