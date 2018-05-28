به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای اقتصاد ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

جهانگیری در این جلسه با اشاره به درخواست وزارت نفت مبنی بر افزایش تولید نفت از میادین در حال بهره برداری گفت: طرح افزایش تولید نفت طرحی پراهمیت است ضمن آنکه مردم در مناطق نفت خیز کشور انتظار دارند که در کنار اجرای طرح ها برای آنها اشتغال زایی و برنامه هایی در جهت توسعه اجرا شود.

معاون اول رییس جمهور افزود: طرح افزایش تولید نفت از میادین در حال بهره برداری کشور علاوه بر اینکه از ضرورت های اصلی کشور است، می تواند با اشتغال زایی قابل توجهی در مناطق نفت خیز برای مردم این مناطق نیز همراه باشد.

وی همچنین با اشاره به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اصلاح یکی از مصوبات شورای اقتصاد به منظور مکلف نمودن دستگاه های اجرایی به بازپرداخت تسهیلات دریافتی جهت اجرای طرح های انتفاعی، از سازمان برنامه و بودجه کشور خواست بازپرداخت این تسهیلات را پیگیری کند و بدهی دستگاه های مختلف را احصاء و در قالب گزارشی ارائه دهد.

در این جلسه که وزرای نفت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر توسعه و بهسازی بیمارستان دکتر شریعتی مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارائه توضیحات، با آن موافقت شد.

در این نشست همچنین قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال ۹۷ و محصولات باغی برای سال ۹۶ به تصویب رسید و در خصوص دستورالعمل تعیین قیمت تجهیزات پزشکی نیز تصمیم گیری شد.

افزایش تولید نفت از ۲۹ میدان نفتی در حال بهره برداری و نیز نگه داشت، نوسازی و بهسازی تجهیزات در این میادین نفتی نیز درخواست وزارت نفت بود که پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

نماینده وزارت نیرو نیز در این جلسه درخواست تمدید طرح جامع احداث شبکه انتقال و فوق توزیع برق شهر مشهد را مطرح کرد که پس از ارائه توضیحات لازم از سوی وزیر نیرو، با آن موافقت شد.

در ادامه این جلسه درخواست وضع عوارض صادرات بر مواد خام معدنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد و پس از ارائه گزارشی از آمار صادرات سنگ آهن در سالهای ۹۵ و ۹۶ و توضیحاتی درباره چشم انداز سنگ آهن در افق ۱۴۰۴، تصمیمات لازم درباره عوارض صادرات اتخاذ گردید.

استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای خط ۲ قطار شهری کرج و حومه و تمدید فاینانس احداث قطار حومه ای شهر جدید گلبهار به مشهد نیز از جمله درخواست های وزارت راه و شهرسازی بود که در این جلسه به تصویب رسید.

در این نشست همچنین به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره بازپرداخت تسهیلات دریافتی برای اجرای طرح های انتفاعی از سوی دستگاه های اجرایی، مقرر شد سازمان برنامه و بودجه فهرست میزان بدهی دستگاه های مختلف اجرایی در قبال تسهیلات دریافتی را احصاء و بازپرداخت این تسهیلات را پیگیری کند.