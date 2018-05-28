  1. استانها
  2. بوشهر
۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۳۹

در دو ماهه امسال؛

کشته‌شدگان حوادث رانندگی در استان بوشهر ۴۴ درصد کاهش یافت

کشته‌شدگان حوادث رانندگی در استان بوشهر ۴۴ درصد کاهش یافت

بوشهر - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان بوشهر گفت: در دو ماه اول امسال کشته‌شدگان حوادث رانندگی در استان بوشهر نسبت به سال قبل ۴۴ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت‌الله کشکولی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رعایت قوانین رانندگی نقش بسیار مهمی در کاهش حوادث و به ویژه کاهش میزان تلفات سوانح رانندگی خواهد داشت.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «حوادث رانندگی را به حداقل برسانید» اضافه کرد: در این راستا پلیس راهنمایی و رانندگی از همه ظرفیت‌ها استفاده کرده و برنامه‌های متنوعی در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان بوشهر ادامه داد: پلیس راهور با بهره‌گیری حداکثری از منابع انسانی وبسیج امکانات موجود در راستای کاهش حوادث رانندگی تلاش می‌کند.

وی اجرای طرح های مختلف ترافیکی در همین راستا خبر داد و بیان کرد: یکی دیگر از برنامه‌ها در راستای کاهش حوادث رانندگی آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با هدف تقویت رفتار صحیح رانندگی بوده است.

کشکولی افزود: با اقدامات صورت گرفته طی دو ماه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش ۴۴ درصدی آمار کشته‌شدگان ناشی از حوادث و سوانح رانندگی در سطح استان بوشهر هستیم.

وی گفت: موتورسیکلت سواران ۷۲ درصد از مجموع کشته شدگان حوادث و سوانح رانندگی را به خود اختصاص می‌دهند که می‌طلبد اهتمام بیشتری به قوانین و مقررات رانندگی داشته باشند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان بوشهر خواستار استفاده موتورسواران از کلاه ایمنی شد و اظهار داشت: رعایت سرعت مطمئنه و عدم عبور از پیاده رو، توقف پشت چراغ قرمز و پرهیز از حرکات نمایشی توسط موتورسواران رعایت شود.

کد مطلب 4308374

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها