به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت‌الله کشکولی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رعایت قوانین رانندگی نقش بسیار مهمی در کاهش حوادث و به ویژه کاهش میزان تلفات سوانح رانندگی خواهد داشت.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «حوادث رانندگی را به حداقل برسانید» اضافه کرد: در این راستا پلیس راهنمایی و رانندگی از همه ظرفیت‌ها استفاده کرده و برنامه‌های متنوعی در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان بوشهر ادامه داد: پلیس راهور با بهره‌گیری حداکثری از منابع انسانی وبسیج امکانات موجود در راستای کاهش حوادث رانندگی تلاش می‌کند.

وی اجرای طرح های مختلف ترافیکی در همین راستا خبر داد و بیان کرد: یکی دیگر از برنامه‌ها در راستای کاهش حوادث رانندگی آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با هدف تقویت رفتار صحیح رانندگی بوده است.

کشکولی افزود: با اقدامات صورت گرفته طی دو ماه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش ۴۴ درصدی آمار کشته‌شدگان ناشی از حوادث و سوانح رانندگی در سطح استان بوشهر هستیم.

وی گفت: موتورسیکلت سواران ۷۲ درصد از مجموع کشته شدگان حوادث و سوانح رانندگی را به خود اختصاص می‌دهند که می‌طلبد اهتمام بیشتری به قوانین و مقررات رانندگی داشته باشند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان بوشهر خواستار استفاده موتورسواران از کلاه ایمنی شد و اظهار داشت: رعایت سرعت مطمئنه و عدم عبور از پیاده رو، توقف پشت چراغ قرمز و پرهیز از حرکات نمایشی توسط موتورسواران رعایت شود.