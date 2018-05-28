به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیاسی ظهر روز دوشنبه در دیدار امام‌جمعه ملایر بابیان اینکه بنده سال‌ها در شهرستان ملایر خدمت کرده ام و به‌نوعی خودم را ملایری می‌دانم، اظهار داشت: پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بسیار خوبی در شهرستان ملایر وجود دارد.

قیاسی بابیان اینکه شهرستان ملایر دارای موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب با منابع انسانی بسیار توانمند و ظرفیت‌های متنوع بالایی است، گفت: باید از ظرفیت های موجود به نحو مطلوب استفاده کرد.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان ملایر عنوان کرد: باید در مدیریت از شیوه‌های جدید، به‌روز و کارآمد استفاده کرد و این اقدام نمایی از هنر یک مدیر است.

وی باتاکید براینکه جامعه بیشتر از هر زمان دیگری به وفاق و همدلی نیاز دارد، گفت: باید تمام گروه‌ها و افراد جامعه این اتحاد و همدلی را حفظ و تقویت کنند تا دشمنان از این قضیه سوءاستفاده نکنند.

قیاسی تاکید کرد: بنده تا زمانی که در شهرستان ملایر هستم هرگونه همکاری و کمکی را که بتوانم انجام می‌دهم و با تمام توان در خدمت توسعه شهرستان خواهم بود.