شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی بارش های پراکنده در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف طی سه روز آینده از سطح استان چهارمحال و بختیاری است.

وی عنوان کرد: در این مدت به خصوص در ساعت های بعدازظهر، افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید و رگبار پراکنده و رعدوبرق در برخی نقاط استان به ویژه در شرق استان پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال وبختیاری تصریح کرد: پدیده گرد و غبار رقیق برای این مدت موجب کاهش دید افقی در برخی مناطق خواهد شد.

وی ادامه داد: دمای هوا در این استان افزایش خواهد داشت.