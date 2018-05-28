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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۱۱

مدیر کل هواشناسی چهارمحال وبختیاری خبر داد:

پیش بینی بارش های پراکنده در چهارمحال و بختیاری

پیش بینی بارش های پراکنده در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-مدیر کل هواشناسی چهارمحال وبختیاری از پیش بینی بارش های پراکنده در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

 شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی بارش های پراکنده در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف طی سه روز آینده از سطح استان چهارمحال و بختیاری است.

وی عنوان کرد: در این مدت به خصوص در ساعت های بعدازظهر، افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید و رگبار پراکنده و رعدوبرق در برخی نقاط استان به ویژه در شرق استان پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال وبختیاری تصریح کرد: پدیده گرد و غبار رقیق برای این مدت موجب کاهش دید افقی در برخی مناطق خواهد شد.

وی ادامه داد: دمای هوا در این استان افزایش خواهد داشت.

کد مطلب 4308396

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