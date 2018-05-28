خرید تضمینی سیب زمینی بهاره آغاز شد/قیمت کیلوگرم، ۴۱۲ تومان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، با موافقت حسین شیرزاد، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی خرید تضمینی سیب زمینی بهاره در استان گلستان آغاز شد.

سازمان مرکزی تعاون روستایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اساس ابلاغیه شماره ۲۱۱۰/ ۰۲۰ مورخ ۹۷.۲.۱۰ وزیر جهاد کشاورزی، دستورالعمل خرید تضمینی سیب زمینی بهاره با هدف حمایت از کشاورزان تولیدکننده سیب زمینی، جهت شروع عملیات اجرایی سیب زمینی بهاره گلستان به قیمت ۴۱۲۱ ریال و به میزان تخمینی ۱۰۰۰۰ تن به منظور تثبیت بازار سیب زمینی و پایداری تولید، همچنینین حمایت از سیب زمینی کاران آغاز شد.