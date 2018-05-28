به گزارش خبرنگار مهر، فیض‌الله محمدیان ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه‌داران در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: طرح همای رحمت با پیروی از سیره انبیاء و امامان به‌ویژه حضرت علی (ع) که در ماه رمضان غذای نیازمندان و یتیمان را بر دوش خود حمل کرده و خانه به خانه توزیع می‌کرد، الهام گرفته شده است.

وی بابیان اینکه طرح همای رحمت امسال به‌عنوان هجدهمین سال در کشورمان توسط جمعیت هلال‌احمر اجرا می‌شود گفت: این طرح در شهرستان اهر نیز مانند سال‌های گذشته اجراشده و ادامه می‌یابد. ما سال قبل با کمک خیرین و دستگاه‌های حمایتی شامل کمیته امداد، بهزیستی و خیرینی که عضو داوطلبان هلال‌احمر هستند ۱۵۰۰ بسته غذایی به ارزش هر بسته ۸۰۰ هزار ریال تهیه و بین نیازمندان توزیع کردیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان اهر با ذکر اینکه امسال نیز این طرح در سطح شهرستان ادامه می‌یابد عنوان کرد: امسال نیز در نظر داریم در طرح همای رحمت ۱۶۰۰ بسته غذایی به ارزش هر بسته ۹۰۰ هزار ریال با کمک خیرین و مؤسسات خیریه و کمیته امداد تهیه و بین نیازمندان توزیع کنیم.

محمدیان زمان توزیع بسته‌های غذایی طرح همای رحمت را قبل از شب‌های احیاء عنوان کرد و گفت: سال قبل نیز رئیس سازمان داوطلبان هلال‌احمر کشور در شهرستان اهر حاضرشده و از اجرای گسترده طرح همای رحمت تمجید کرد. بسته‌های غذایی طرح همای رحمت توسط مساجد حاشیه شهر که به‌عنوان خانه داوطلبان هلال‌احمر نامیده می‌شوند بین نیازمندانی که تحت پوشش کمیته امداد، هلال‌احمر و مؤسسات خیریه نیستند، شبانه توزیع می‌شود.