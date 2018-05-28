«محمود عباس» از بیمارستان مرخص شد/حضور در جمع خبرنگاران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز پس از بهبود از بیمارنی، بیمارستان الاستشاری در رامالله را ترک کرد.
وی هنگام خروج از بیمارستان، مدت کوتاهی در جمع خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد از فردا به سر کار خود برخواهد گشت.
عباس همچنین بر ادامه تلاشها برای تشکیل دولت مستقل فلسطین با مرکزیت قدس تأکید کرد.
عباس با این سخنان که بسیار ی از شبکههای تلویزیونی به صورت زنده آن را پخش میکردند، به شایعه فوتش پایان داد.
برخی منابع صهیونیستی ادعا کرده بودند عباس حالش وخیم شده و فوت کرده است؛ برخی منابع هم شایعه فرار خانواده وی را بر سر زبانها انداخته بودند.
محمود عباس هفته گذشته بر اثر التهاب ریه در بیمارستان بستری شده بود.
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