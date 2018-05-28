مشکلات بازار تبریز باید برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای بررسی مسایل و مشکلات زیر ساختی و زیباسازی بازار بزرگ تبریز برای آماده سازی مجموعه بازار بزرگ برای رویداد تبریز ۲۰۱۸، ظهر امروز دوشنبه جلسه ای با حضور راستگو؛ فرماندار شهرستان تبریز و هیئت امنای این مجموعه برزگ در سالن جلسه فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه علیار راستگو فرماندار شهرستان تبریز با اظهار بر اینکه بازار تبریز، هویت و فرهنگ، تمدن و سبک زندگی ماست، تأکید کرد: بازار بزرگ تبریز، سبک زندگی ایران اسلامی ماست و باید در اسرع وقت و متناسب با اعتبارات مان مشکلات آن را برطرف سازیم.

راستگو با بیان اینکه بازار تبریز، شرایط خاصی دارد و باید بر اساس ضوابط میراث فرهنگی مشکلات آن بررسی شود، ابراز داشت: ما باید به جای کلی گویی، موارد ریز را بررسی کنیم و اطلاعات ریز در مورد چگونگی وضعیت آب شرب و شبکه فاضلاب تیمچه های بازار داشته باشیم.

وی با تأکید مجدد بر ارایه اطلاعات ریز و تکمیل اطلاعات ناقص در این حوزه، علت توقف کارها را بحث بودجه دانست و گفت: باید با همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط، بازار، فرمانداری، میراث فرهنگی و شهرداری؛ کلیه مشکلات مرتبط با وضعیت سرویس های بهداشتی، نابسامانی سیم های برق و مخابرات تیمچه ها و آب و فاضلاب شان به جد پیگیری شوند و انجام یابند و در این راستا بهتر است متوجه باشیم که با کم ترین هزینه و اعتباری می توانیم بسیاری از نابسامانی های زیر ساختی را بدون انجام کار جدید، به شکل مرتب و شکیل و ساماندهی شده، ساماندهی کنیم.

فرماندار شهرستان تبریز در همین راستا بر ارایه برنامه زمان بندی و کلیه اطلاعات ریز در خصوص احداث سرویس های بهداشتی عمومی پیش بینی و مشخص شده در ۱۰ چشمه و نقطه مشخص شده تأکید کرد و گفت: انباشت این مشکلات مختص امروز نیست و این گونه نیست که در یک آن هم، برطرف شوند و برطرف سازی آن ها تدریجی خواهد بود و باید کلیه اطلاعات ریز مرتبط با این حوزه، در ظرف یک هفته کاری به فرمانداری ارسال شود.

ضرورت آماده سازی کامل بازار تبریز برای رویداد تبریز۲۰۱۸

وی در همین خصوص با اظهار بر اینکه متأسفانه ما در تمامی شاخه ها مشکل داریم، تصریح کرد: با تأمل در بعضی از کارها، متوجه می شویم که ما نسبت به بعضی از مراحل مقدماتی بی توجه بوده ایم و نیاز است که بسیاری از موارد ریز که حساس و حیاتی نیز هستند را انجام دهیم.

راستگو در پایان در خطاب به هیئت امنای بازار بزرگ تبریز و مسؤولان دستگاه های اجرایی با پیشنهاد بر برگزاری جلسات مستمر ماهانه گفت: ضوابط تعیین شده از سوی میراث فرهنگی به این معنا نیست که آنان با اعمال بعضی از سخت گیری ها، مانع از انجام کار و اخذ مجوز می شود، بلکه وجود این ضوابط به معنای نشان دادن راه های حفاظت از این مجموعه نفیس می باشد و در این حوزه، بهتر است متوجه باشیم که هر کاری دیالوگ و گفتمانی دارد و احتمالاً دیالوگ ها، گفتمان ها و ادبیات های مان متفاوت بوده است و باید برای برطرف سازی مشکلات مان اراده کنیم و با استفاده از تجربیات دنیا بر آن ها فایق آییم و حداقل کاری که می توانیم انجام دهیم، را عملیاتی سازیم.

گفتنی است در این جلسه با مطرح سازی مشکلات زیر ساختی مرتبط با نبود آب شرب و فاضلاب تیمچه ها و چگونگی مسایل مرتبط با اخذ مجوز برای تأمین آب شرب آنان و اتصال فاضلاب این مجموعه به خطوط و شبکه فاضلاب منطقه، وضعیت نامطلوب سرویس های بهداشتی و ضرورت احداث چند باب سرویس بهداشتی جدید، وضعیت نامناسب سیم های برق و مخابرات، کف سازی، مشکلات مرتبط با مالکان اصلی تیمچه ها، وضعیت روشنایی بازار و دیگر مسایل مرتبط در این حوزه، بنا به پیشنهاد فرماندار مقرر شد به شکل مستمر ماهانه جلسه ای در خصوص بازار بزرگ تبریز برگزار شود.