انتقال پساب صنعتی به تالاب میقان خطر گسترش ریزگردها راکاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست استان مرکزی، رضا میرزایی اظهار داشت: با کمبود آب دغدغه های زیست محیطی افزایش پیدا می کند چرا که بدون آب از محیط زیست چیزی باقی نخواهد ماند و گونه های حیوانی مهاجرت می کنند.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی گفت: بارش های بهاره امسال موجب افزایش پوشش گیاهی شده و حیات وحش استان در زمینه تامین علوفه امسال مشکل جدی نخواهند داشت اما تامین پایداری آب ممکن نیست و تمامی زیستگاه های استان در معرض خطر هستند.

میرزایی با یادآوری اینکه، بازچرخانی آب باید مدیریت شود، افزود: تغییر تاریخ کشت با هدف صرفه جویی در مصرف آب یکی از راه های مقابله با کم آبی است که باید در دستور کار فعالان بخش کشاورزی قرار گیرد.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی افزود: صنایع استان موظف هستند ۱۰ درصد از مساحت واحد صنعتی خود را به فضای سبز اختصاص دهند که برای این منظور اولویت استفاده از گیاهان کم آب خواه برای کاهش آلودگی هوا می باشد.

وی اظهار کرد: حفرچاه های غیرمجاز در روستاهای مجاور تالاب میقان باعث شده تا تعادل بخشی منطقه دچار آسیب شود و انتقال پساب صنعتی به تالاب میقان با هدف جلوگیری از گسترش ریزگردها در شهر اراک می تواند بخشی از معضل گرد و غبار منطقه را جبران کند.

میرزایی افزود: پارسال ۶۰۰ هزار تن پسماند به چاله های تالاب میقان منتقل شد و امسال یک میلیون تن هدفگذاری شده است تا از حرکت ریزگرد به سوی شهر اراک جلوگیری شود.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی اظهار کرد: می طلبد که برنامه دقیقی برای بازچرخانی آب تدوین شود، در طول ۱۵۰ سال گذشته گونه های شاخص حیات وحش در کشور حفظ شده اند اما با فشارهای ناشی از صنعت و کم آبی امکان شکنندگی وضعیت موجود هست و باید برنامه جامع و همه جانبه نگری را اعمال کرد.