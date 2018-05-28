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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۳۰

سرپرست امور هنری اداره کل ارشاد خراسان شمالی:

اسفراین میزبان سومین جشنواره موسیقی مقامی خراسان شمالی است

اسفراین میزبان سومین جشنواره موسیقی مقامی خراسان شمالی است

بجنورد- معاون امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی از میزبانی شهرستان اسفراین برای برگزاری سومین دوره جشنواره موسیقی مقامی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن حیدری اظهار کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده برگزاری جشنواره موسیقی مقامی را به شهرستان اسفراین واگذار شد.

حیدری با بیان اینکه شهرستان محوری یکی از رویکردهای اصلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است، افزود: برگزاری جشنواره های استانی به میزبانی شهرستان ها سبب جریان سازی و تشویق هنرمندان شهرستان در راستای تولیدات فاخر هنری خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه شهرستان ها توانمندی برگزاری جشنواره های استانی را دارند، بیان کرد: سومین دوره از جشنواره موسیقی مقامی نیز به نحو شایسته و مطلوب و با حضور حداکثری هنرمندان سراسر استان در شهرستان اسفراین برگزار شود.

معاون امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: سومین جشنواره موسیقی مقامی خراسان شمالی ٢٧ و ٢٨ تیرماه امسال به میزبانی شهرستان اسفراین برگزار خواهد شد.

گفتنی است، امسال شهرستان های شیروان میزبان برگزاری سیزدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی، جاجرم میزبان جشنواره تئاتر کوتاه(جوان)، اسفراین میزبان جشنواره موسیقی مقامی و مانه و سملقان میزبان جشنواره موسیقی جوان خواهند بود.

کد مطلب 4308429

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