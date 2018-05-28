حمله پهپادی آمریکا به الحدید یمن/ دفع یورش مزدوران در تعز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان در جدیدترین حملات جنگنده های سعودی به این کشور خبر دادند.

یک منبع یمنی اعلام کرد: در حملات جنگنده های سعودی به منطقه النخیله در الدریهمی در استان الحدیده دو شهروند یمنی شهید و یک نفر دیگر زخمی شد.

در همین حال منایع یمنی گزارش دادند: پهپاد آمریکا منطقه راس عیسی در الصلیف در استان الحدیده را هدف قرار داد.

خبر دیگر اینکه ارتش و کمیته های مردمی یمن یورش مزدوران وابسته به سعودی ها را در منطقه الکدحه در استان تعز دفع کردند که بر اثر آن شماری از مزدوران کشته و زخمی شدند.

همچنین در جبهه الوازعیه در استان تعز نیز ارتش و کمیته های مردمی یمن شماری از مزدوران وابسته به آل سعود را در جریان عملیات موفق به هلاکت رساند و برخی دیگر را زخمی کرد.