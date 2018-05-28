به گزارش خبرنگار مهر، شکراله حسن بیگی در جلسه کارگروه تخصصی اموربانوان وخانواده استان تهران گفت: اهداف مهمی برای بانوان استان در نظرگرفته شده است.

وی افزود: برای تحقق اهداف پیش بینی شده در جهت افزایش اشتغال بانوان ،با دستور استاندار تهران در جلسات شورای برنامه ریزی مشترک با کمیته شهرستانها ،راه اندازی بازارچه های خوداشتغالی در همه شهرستانهای استان مصوب شده است.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران به تخصیص تسهیلات برای مشاغل خانگی در استان نیز اشاره کرد و گفت: در این راستا آموزشگاه های فنی و حرفه ای مختص خواهران در همه شهرستان های استان فعال خواهد شد.

حسن بیگی در خصوص اقدامات انجام شده در استان تهران با رویکرد نقش آفرینی زنان در مدیریت تصریح کرد:بر اساس این نگاه دو بخشدار زن در استان تهران منصوب شدند و تا هفته آینده سومین بخشدار زن در استان معرفی می شود همچنین ،چهار مدیرکل و یک معاون فرماندار از جامعه مدیران زن در استان انتخاب شده اند.

وی در پایان ،راه اندازی پارک های ویژه بانوان در همه شهرستان های استان را در راستای تحقق هدف توزیع متوازن و عادلانه امکانات دانست.