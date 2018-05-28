به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی با اشاره به پیشرفت پروژه تونل آرش- اسفندیار اظهار کرد: کار مهندسی و ساخت تونل تمام شده است. بخشی که باقی مانده مربوط به تجهیزات و امکانات ایمنی است.
وی با بیان اینکه تا مباحث مربوط به ایمنی کامل نشود امکان افتتاح و بهرهبرداری وجود ندارد، گفت: با این حال تمام تلاشمان این است که با تکمیل بخشهای باقی مانده، تونل آرش- اسفندیار در هفته دولت و یا نهایتا تا پایان شهریور امسال به بهرهبرداری برسد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، افزود: قرار بود تمام پروژه به بهرهبرداری برسد، اما تا به امروز روی تونل آمده شده است، اما بخش زیرین یا همان زیرگذر نیاز به تجهیزات ایمنی دارد که در صورت تامین منابع مالی همه بخشها با هم افتتاح خواهد شد.
به گفته حناچی؛ آمادهسازی روی تونل سبب شده تا پروژه تا اندازهای قابل ارزیابی شود و درواقع مورد آزمون و خطا قرار بگیرد.
تونل آرش- اسفندیار هفتمین طرح تونلی شهر تهران است که سبب خواهد شد دسترسیهای شرقی- غربی در یکی از پرتراکم ترین مناطق پهنه شمالی پایتخت (منطقه ۳) تسهیل شود. گفته شده گشایش این تونل، تبعات ترافیکی ناشی از قطع ارتباط معابر شرقی- غربی منطقه توسط بزرگراه شهید مدرس و خیابان حضرت ولیعصر(عج) را به حداقل خواهد رساند. فاز نخست این پروژه شامل طبقه دوم تونل (واقع در زیر بزرگراه مدرس) به همراه رمپ راستگرد خیابان آرش شرقی به بزرگراه مدرس از اواسط اردیبهشت ماه مورد بهره برداری آزمایشی قرار گرفت.
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