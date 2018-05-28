۲۴۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

حمید کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۴۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در بخش جوانان در چهارمحال و بختیاری برگزار شد، اظهار داشت: این برنامه ها در حوزه جوانان در شهرستان های چهارمحال و بختیاری برگزار شده است.

وی بیان کرد: جوانان یکی از مهمترین بخش های جامعه به شمار می رود که شناسایی مشکلات و رفع انها از مهمترین برنامه های این سازمان به شمار می رود.

خانه جوان چهارمحال و بختیاری احداث می شود

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اجرای برنامه های مطلوب در زمینه اوقاف فراغت جوانان در این استان در حال برنامه ریزی است، بیان کرد: اوقات فراغت جوانان باید به صورت ویژه مورد توجه دستگاه های مرتبط جوانان قرار گیرد.

وی عنوان کرد: احداث خانه جوان چهارمحال و بختیاری از مهمترین اهداف این سازمان در استان است و مراحل احداث خانه جوانان شهرکرد در سالجاری آغاز می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: خانه جوان نقش مهمی در رشد اجتماعی و مسئولیت‌پذیری جوانان در جامعه خواهد داشت.