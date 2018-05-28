به گزارش خبرنگار مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا مصاحبه ای از کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران منتشر کرده و در این مصاحبه، به تاثیر خبر جدایی کی‌روش از ایران روی بازیکنان و حواشی خط زدن چند ملی پوش پرداخته است.

کی‌روش در خصوص جدایی اش از تیم ملی ایران بعد از جام جهانی و تاثیر این خبر روی بازیکنان ایران گفت: این بخشی از شغل ماست، بخشی از فوتبال حرفه ای و بخشی از زندگی. هرکسی اینرا می داند. این موضوع روی انگیزه و میل و آرزوی ما برای صعود به دور بعدی جام جهانی تاثیری ندارد.

وی افزود: ما با تمام توان و علاقه و با تمام جزئیات ممکن و در کمترین زمان این کار را انجام می دهیم. ما باید تلاش کنیم تا این اطمینان به دست بیاید بازیکنانمان هر روز برای رقابت با حریفان بهتر و بهتر می شوند تا شادی و افتخار را برای مردم ایران بیاورند. بنابراین آن موضوعات تغییری نمی کند و مهم نیست که چه اتفاقی افتاده.

سرمربی تیم ملی یکبار دیگر آرزویش را برای تیم ملی تکرار کرد و گفت: کاش زمان بیشتری برای آماده سازی بازیکنان داشتیم بخصوص بازیکنان داخلی. بدون این آماده سازی، ما بازیکنان مهمی را از می دهیم. به هر حال واقعیت این است.

کی‌روش تصریح کرد: حالا زمانی برای پذیرش آن است و حرکت رو به جلو برای روزهای بهتر. تمام بازیکنان برای بازی سرشار از انگیزه و هیجان هستند.

وی همچنین در خصوص خط خوردن بازیکنانی مثل سیدجلال حسینی و وریا غفوری از لیست تیم ملی برای جام جهانی اظهار کرد: هر سرمربی دوست دارد که بازیکنان بیشتری داشته باشد و بعضی از آنها به ما برای صعود به جام جهانی کمک کردند. ولی متاسفانه فقط ۲۳ بازیکن داریم. ما نیاز داریم که مطمئن شویم همیشه تصمیمات درست و عادلانه می گیریم زیرا در زندگی این خیلی مناسب است که تصمیمات ساده بگیرید. (گرفتن تصمیمات ساده سخت نیست)

کی‌روش در پایان گفت: آنچه که شما از یک رهبر انتظار دارید این است که تصمیمات عادلانه و درست بگیرد. باور کنید انتخاب این بازیکنان نتیجه ساعتها کار، آنالیز، ارزیابی و مشاهده قبل از گرفتن این تصمیمات بوده است.