ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۷۵۰ نفر در زمینه تولید قارچ در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند، اظهار داشت: تولید قارچ در این استان به صورت خانگی و صنعتی در حال انجام است.

وی بیان کرد: در این استان ۶۰۰ نفر در بخش صنعتی و ۱۵۰ نفر در بخش خانگی فعالیت می کنند.

چهارمحال و بختیاری رتبه پنجم کشور را در تولید قارچ دارد

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال وبختیاری بیان کرد: قارچ تولیدی چهارمحال و بختیاری در سطح کشور بازار پسندی بالایی دارد و در حال حاضر به استان های مختلف کشور از جمله فارس، تهران، اصفهان، خوزستان و... ارسال می شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر چهارمحال و بختیاری رتبه پنجم کشور را در تولید قارچ دارد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال وبختیاری بیان کرد: سالانه بیش از هفت هزار تن قارچ در این استان تولید می شود.