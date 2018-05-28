توسعه فناوری سبب کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود برومند ظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید پارک علم و فناوری گیلان که در سالن اجتماعات این سازمان در رشت برگزار شد، اظهار کرد: عملکرد وزارت علوم و تحقیقات بعداز پیروزی انقلاب اسلامی مطلوب و قابل قبول است.

وی با بیان اینکه در ابتدای فعالیت این وزارت خانه رویکرد و بیشتر توجهات به موضوع آموزش و تربیت دانشجو بود، افزود: متاسفانه در آن دوران پژوهش نقش کمتری در برنامه های این وزارتخانه داشت.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: رویکرد پژوهشی و فناوری با مطرح شدن تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های کشور مورد توجه وزارت علوم تحقیقات و فناوری قرار گرفت.

وی در ادامه با بیان اینکه وجود فناوری در هر جامعه ای به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی آن جامعه مطرح می شود، تصریح کرد: با توسعه فناوری می توان زمینه حل بسیاری از مشکلات را فراهم کرد. هرچند که توسعه فناوری سرمایه گذاری به صورت سنتی را کاهش می دهد.

برومند همچنین با بیان اینکه توسعه فناوری تنها در سایه تعامل و همکاری همه دستگاه های ذیربط محقق می شود، خاطرنشان کرد: فناوری در توسعه کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار نقش غیرقابل انکاری دارد.

وی با اشاره به اینکه پارک های علم وفناوری نیز در این میان نقش موثر دارند، گفت: پارک های علم و فناوری علاوه بر اینکه باید ایده ها و طرح های جدید را شناسایی کنند در مسیر کارآفرینی نیز باید حرکت کنند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عملکرد و وضعیت پارک علم و فناوری استان گیلان نیز اشاره و اظهار کرد: برای توسعه فناوری و همچنین کارآفرینی وجود تعامل میان این سازمان با دانشگاه ها و سایر مسئولان امری لازم و ضروری است.

وی با بیان اینکه استان گیلان دارای فرهنگی غنی و یکی از ذخایره نخبه پروری در کشور محسوب می شود، افزود: باید تلاش شود تا از ظرفیت و پتانسیل این استان در راستای توسعه فناوری و همچنین اشتغال زایی و کارآفرینی بهره گیری شود.