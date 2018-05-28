دبیرخانه کلانشهرها به دنبال احیای اتحادیه شهرداری ها برود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوذرپور در نخستین هم اندیشی «مدیریت دانش» در حوزه مدیریت شهری، با اشاره به وجود اتحادیه شهرداریها در سالهای دور، خاطرنشان کرد : متاسفانه این نهاد حرفه ای و تخصصی مدیریت شهری در سال ۱۳۵۹ منحل و وظایف آن به وزارت کشور واگذار شد. اما اکنون بنظر می رسد، تاسیس اتحادیه شهرداری ها برای انتقال تجربیات، آموزش و پژوهش و همچنین دفاع از حقوق شهرداری ها ضروری است و دبیرخانه می تواند در پیگیری این موضوع نقش موثری ایفا کند.

نوذرپور در ادامه با تاکید بر اینکه لایحه مدیریت شهری و درآمدهای پایدار که ماحصل تلاش ، نظرات و تجربیات یک دهه مدیران شهری است افزود : هم اکنون این لایحه در مجلس و دولت درحال بررسی است و در صورت تصویب ، اثرات مثبتی برای شهرداریها به دنبال خواهد داشت . هر چند همین لایحه هم به دلیل مرور زمان نیازمند بازبینی است ، بر این اساس کارشناسان دبیرخانه مجمع کلانشهرها می توانند نظرات کارشناسی خود را در این زمینه ارائه کنند .

معاون پیشین امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در ادامه با اشاره به تصویب ۷ سند آسیب شناسی تصریح کرد: دبیرخانه مجمع می تواند در خصوص تهیه سندهای جدید و همچنین به روز رسانی اسناد قبلی با استفاده از بدنه کارشناسی خود فعالیت کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر اغلب شهردار یها در زمینه استخدامی مشکل دارند، گفت: پیگیری موضوعات اداری و استخدای شهرداری ها و بحث سرمایه گذاری از دیگر موضوعات پیشنهادی برای محور فعالیت های این دبیرخانه است .

رییس سابق مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری وزارت کشور با بیان اینکه در حال حاضر متاسفانه تنها منبع درآمد شهرداری ها، ساخت و ساز است، افزود: تصویب لایحه درآمدهای پایدار از جمله موارد استراتژیک است که علاوه بر تصویب آن ، نیاز به تبلیغات رسانه ها و برپایی جلسات و نشست های متعدد دارد که همسویی افکار عمومی را برای همکاری با این طرح به دنبال داشته باشد.

کمال مرادی مدیر دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران نیز در این نشست ضمن مغتنم شمردن برگزاری نشست های اینچنینی تصریح کرد: با توجه به بازتعریف و اصلاح ساختار دبیرخانه بر اساس مصوبات نشست مجمع شهرداران و حمایت های شهردار سابق تهران جناب آقای دکتر نجفی، دبیرخانه در حال حاضر دارای ۹ کمیسیون تخصصی است که هر کدام از آنها چندین کمیته را راهبری می کنند .

وی در ادامه افزود: در این مجموعه های تخصصی علاوه بر معاونان و مدیران مربوطه در شهرداری های کلانشهرها، کارشناسان دایمی دبیرخانه و همچنین کارشناسان و صاحب نظران بیرون از دبیرخانه درباره موضوعات مطرح شده در کمیسیون ها اظهار نظرهای تخصصی ارائه می دهند و از اینرو می توان دبیرخانه را بازوی علمی و تخصصی کلانشهرها نیز خواند.