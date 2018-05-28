به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی بعد از ظهر دوشنبه در جمع زائران حرم حضرت فاطمه معصومه(س) با بیان اینکه سه نوع اطاعت داریم، اظهار داشت: اولین نوع، اطاعت مطلق است که باید از خدا، پیامبر(ص) و ائمه(ع) داشته باشیم زیرا ایشان معصوم هستند.

وی افزود: نوع دوم، اطاعت ممنوع است که به هیچ وجه نباید صورت بگیرد مثلاً قرآن اطاعت از یهودیان، نصاری و منافقان را نفی کرده است.

این استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: دشمن درخواست و پیشنهادش محدود نیست، امروز موشک و نفوذ منطقه‌ای را مطرح می‌کند و اگر عقب نشستیم بعد تغییر نظام و در نهایت سرنگونی را می‌خواهد.

وی اضافه کرد: سومین نوع، اطاعت مشروط است که در مورد اطاعت زن از شوهر مطرح است؛ در روایت بیان شده که اگر زنی متانت و عفاف خود را حفظ کند و از شوهرش اطاعت کند و نماز و روزه خود را به جا آورد از هر در بهشتی بخواهد می‌تواند وارد شود.

حجت الاسلام رفیعی اظهار داشت: رفتن در مجلس مختلط و حضور بدون حجاب در انظار عمومی جزء این اطاعت نیست.

اطاعت از هر کسی در دایره دستور خدا و پیامبر(ص) حق است

وی با اشاره به یکی از اصل‌های کلیدی در اسلام افزود: این اصل آن است که اطاعت از هر کسی در دایره معروف یعنی دستور خدا و پیامبر(ص) حق است و حرف هیچ مخلوقی را اگر منجر به معصیت الهی است نباید گوش داد.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص) با اشاره به روایتی از پیامبر(ص) گفت: هفت گروه در قیامت در سایه رحمت خدا هستند؛ اول، امام و رهبر عادل؛ پیشوایی که بر اساس ظلم جامعه را اداره نکند.

وی با بیان اینکه هم اکنون در بحرین و عربستان افرادی حکومت می‌کنند که ظلمشان صدای اروپا و سازمان ملل را هم در آورده است، افزود: دوم جوانی که در بندگی و اطاعت خدا رشد کند و سوم انسانی که قلبش با مسجد است.

حجت الاسلام رفیعی در توضیح دیگر موارد این روایت گفت: چهارم دوستی است که به خاطر خدا و نه برای عنوان و شهوت و ... ایجاد شود؛ پنجم کسی که در خلوت خود یاد خدا کند و ششم کسانی که یک زنی آنان را به خود دعوت می‌کند ولی به خدا پناه می‌برند و هفتم کسی که مخفیانه صدقه بدهد.

وی با اشاره به آیاتی از سوره احزاب افزود: این آیه گویی برای امروز نازل شده و خداوند فرموده از دشمن که امروز آمریکا و اسرائیل است اطاعت نکنید زیرا اینها دلشان به حال ما نسوخته و نمی‌سوزد و پایانی هم ندارند.

وی با بیان اینکه چرا ما تصور می‌کنیم باید خدا را فراموش کنیم و به جای آن به کدخدا تکیه کنیم، افزود: دستور دوم این است که به حرف منافقان گوش نده و اگر شما را آزار دادند اعتنا نکنید و از تحریم آنان نترسید.