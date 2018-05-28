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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۱۱

حجت الاسلام رفیعی:

خواسته‌های نامشروع دشمنان پایان ندارد

خواسته‌های نامشروع دشمنان پایان ندارد

قم - عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه با بیان اینکه قرآن کریم اطاعت از دشمنان اسلام را نهی کرده است، گفت: خواسته‌های نامشروع دشمنان پایانی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی بعد از ظهر دوشنبه در جمع زائران حرم حضرت فاطمه معصومه(س) با بیان اینکه سه نوع اطاعت داریم، اظهار داشت: اولین نوع، اطاعت مطلق است که باید از خدا، پیامبر(ص) و ائمه(ع) داشته باشیم زیرا ایشان معصوم هستند.

وی افزود: نوع دوم، اطاعت ممنوع است که به هیچ وجه نباید صورت بگیرد مثلاً قرآن اطاعت از یهودیان، نصاری و منافقان را نفی کرده است.

این استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: دشمن درخواست و پیشنهادش محدود نیست، امروز موشک و نفوذ منطقه‌ای را مطرح می‌کند و اگر عقب نشستیم بعد تغییر نظام و در نهایت سرنگونی را می‌خواهد.

وی اضافه کرد: سومین نوع، اطاعت مشروط است که در مورد اطاعت زن از شوهر مطرح است؛ در روایت بیان شده که اگر زنی متانت و عفاف خود را حفظ کند و از شوهرش اطاعت کند و نماز و روزه خود را به جا آورد از هر در بهشتی بخواهد می‌تواند وارد شود.

حجت الاسلام رفیعی اظهار داشت: رفتن در مجلس مختلط و حضور بدون حجاب در انظار عمومی جزء این اطاعت نیست.

اطاعت از هر کسی در دایره دستور خدا و پیامبر(ص) حق است

وی با اشاره به یکی از اصل‌های کلیدی در اسلام افزود: این اصل آن است که اطاعت از هر کسی در دایره معروف یعنی دستور خدا و پیامبر(ص) حق است و حرف هیچ مخلوقی را اگر منجر به معصیت الهی است نباید گوش داد.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص) با اشاره به روایتی از پیامبر(ص) گفت: هفت گروه در قیامت در سایه رحمت خدا هستند؛ اول، امام و رهبر عادل؛ پیشوایی که بر اساس ظلم جامعه را اداره نکند.

وی با بیان اینکه هم اکنون در بحرین و عربستان افرادی حکومت می‌کنند که ظلمشان صدای اروپا و سازمان ملل را هم در آورده است، افزود: دوم جوانی که در بندگی و اطاعت خدا رشد کند و سوم انسانی که قلبش با مسجد است.

حجت الاسلام رفیعی در توضیح دیگر موارد این روایت گفت: چهارم دوستی است که به خاطر خدا و نه برای عنوان و شهوت و ... ایجاد شود؛ پنجم کسی که در خلوت خود یاد خدا کند و ششم کسانی که یک زنی آنان را به خود دعوت می‌کند ولی به خدا پناه می‌برند و هفتم کسی که مخفیانه صدقه بدهد.

وی با اشاره به آیاتی از سوره احزاب افزود: این آیه گویی برای امروز نازل شده و خداوند فرموده از دشمن که امروز آمریکا و اسرائیل است اطاعت نکنید زیرا اینها دلشان به حال ما نسوخته و نمی‌سوزد و پایانی هم ندارند.

وی با بیان اینکه چرا ما تصور می‌کنیم باید خدا را فراموش کنیم و به جای آن به کدخدا تکیه کنیم، افزود: دستور دوم این است که به حرف منافقان گوش نده و اگر شما را آزار دادند اعتنا نکنید و از تحریم آنان نترسید.

کد مطلب 4308489

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