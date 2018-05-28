جانسون: انگلیس باید به صورت کامل از اتحادیه گمرکی اروپا خارج شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس امروز دوشنبه در اظهاراتی اعلام کرد: لندن باید به صورت کامل از اتحادیه گمرکی اروپا خارج شود.

وزیر خارجه انگلیس در این خصوص گفت: این اقدام می تواند بخشی از نگرانی های طرفداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) را کاهش دهد.



وی با اشاره به سفر اخیر خود به آمریکای لاتین و پتانسیل بالای تجاری در این منطقه گفت: اجماع همه جانبه ای وجود داشت مبنی بر اینکه لندن تنها در صورتی می تواند شریک تجاری معتبری برای آن ها باشد که از اتحادیه گمرکی اروپا خارج شود.



اظهارات وی در حالی مطرح می شود که برخی از نمایندگان پارلمان این کشور نگرانی خود را درباره برخی تردیدها پیرامون توقف در فرایند برگزیت به اطلاع ترزا می نخست وزیر این کشور رسانده اند.