صادرات قیر از ابتدای تیرماه فقط با مجوز وزارت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نفت پس از دریافت مصوبه هیئت دولت در اردیبهشت‌ماه امسال که صادرات هرگونه قیر (به جز قیرمعدنی و قیرصادراتی از محل ورودموقت) را منوط به موافقت وزارت نفت اعلام کرده بود، تدوین سازوکارهایی برای این مهم را در دستور کار قرار داده که به‌زودی برای ابلاغ، نهایی می‌شود.

بر این اساس، وزارت نفت به صورت کتبی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که صادرات قیر تا اواخر خردادماه طبق روال گذشته ادامه می‌یابد و پس از آن، بر اساس دستورالعمل به دو صورت انجام خواهد شد.

دستور العمل نخست مربوط به صادرات قیر حاصل از وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) خریداری شده در بورس کالاست که قیر تولیدی بامجوز بورس صادرخواهد شد.

دستور العمل دوم درخصوص صادرات قیرهای حاصل از وکیوم باتومی است که وزارت نفت بر اساس قانون آن را بصورت رایگان توزیع می کند. این قیرها نیز براساس مجوز وزارت نفت و براساس سازوکاری که بزودی درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد، صادرات می شوند.

بر اساس برآوردها، تولید قیر کشور حدود ۵ میلیون تن است و وزارت نفت بر اساس قانون مکلف است معادل حداکثر ۴ میلیون تن وکیوم باتوم را تا سقف مبلغی ۳ هزار میلیارد تومان به نهادهای مصرح در قانون تحویل دهد.‎