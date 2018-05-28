مدیران کارخانه «وارنا» تسهیلات دریافتی را در محل دیگر مصرف کردند

ابوالقاسم مرادطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت کارخانه شیر «وارنا» با بیان این که متاسفانه مدیران این کارخانه از مصرف تسهیلات دریافتی در محل خودش خودداری کردند، اظهار داشت: میزان بدهی های شرکت هلدینگ «شهداد تهران» بیش از ۴۶۰ میلیارد تومان شده است.

وی اضافه کرد: اقدامات مدیران کارخانه سبب شده که این مجموعه بزرگ تولیدی، اکنون با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورامین با بیان این که طبق نظر کارشناسان کل مجموعه تولیدی این شرکت کم تر از ۱۲۰ میلیارد تومان ارزش دارد، افزود: حقوق کارگران این کارخانه چندین ماه معوق شده است و این وضعیت اصلا مطلوب نیست.

بر اساس این گزارش، پیش از این حجت الاسلام احداله سینکایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک نیز از ورود مدعی العموم به پرونده بدهی های کارخانه شیر «وارنا» خبر داده بود.

امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین نیز صبح دوشنبه در دیدار با کارگران کارخانه شیر وارنا، از استاندار تهران درخواست کرده بود، برای حل مشکل کارگران اقدام کند.

