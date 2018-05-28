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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۴۶

معاون عمرانی استانداری قزوین:

کمیته های فنی و مالی اجرای طرح مترو و تراموا در قزوین تشکیل شد

کمیته های فنی و مالی اجرای طرح مترو و تراموا در قزوین تشکیل شد

قزوین- معاون عمرانی استانداری قزوین گفت: با تشکیل کمیته های فنی و مالی در قزوین مقدمات اجرای طرح ادامه متروی هشتگرد به قزوین و ساخت تراموای شهری وارد فاز عملیاتی می شود..

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه بررسی اجرای طرح مترو و تراموا در قزوین روز دوشنبه در استانداری برگزار شد.

علی فرخزاد در این جلسه اظهارداشت: اجرای ادامه طرح متروی هشتگرد به قزوین و نیز تراموای شهری از برنامه های مهمی است که باید در استان اجرا شود و در این راه استفاده از مشارکت سرمایه گذار خارجی مورد موافقت قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: با تشکیل کمیته های مالی و فنی باید تقسیم بندی کاری صورت گیرد و با حضور کارشناسان جزئیات طرحها بررسی شود.

معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: بر اساس تفاهم امضا شده قرار است یک شرکت ایرانی و یک شرکت چینی اجرای این طرح ها را برعهده گیرند اما به دلیل سرعت کار به نظر می رسد اجرای تراموا باید در اولویت قرار گیرد.

فرخزاد گفت: در کمیته مالی باید شهرداری، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه و در کمیته فنی هم شهرداری، استانداری و اداره راه و شهرسازی عضو شوند تا کارهای فنی جلو برود و دبیرخانه نیز با مسئولیت شهرداری باشد.

وی بیان کرد: هماهنگی لازم با استاندار البرز هم صورت گرفته تا نحوه اتصال مترو هشتگرد مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و اطلاعات لازم به استان داده شود.

    

کد مطلب 4308511

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