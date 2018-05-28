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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۰۶

وزارت کشور افغانستان خبر داد؛

کشف کامیون مملو از مواد منفجره در مرز با پاکستان

کشف کامیون مملو از مواد منفجره در مرز با پاکستان

وزارت کشور افغانستان از کشف یک دستگاه کامیون مملو از مواد منفجره در گذرگاه مرزی «تورخم» در مرز این کشور با پاکستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت کشور افغانستان امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای از کشف و خنثی سازی یک دستگاه کامیون مملو از مواد منفجره در نزدیکی گذرگاه مرزی تورخم خبر داد.

وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: مقامات امنیتی افغانستان امروز موفق به کشف یک دستگاه کامیون حامل ۹.۸ تُن مواد منفجره در گذرگاه مرزی تورخم در مرز با پاکستان شدند.

بیانیه وزارت کشور افغانستان در این خصوص می افزاید: مواد مذکور قرار بود در عملیات های تروریستی مورد استفاده قرار گیرد.

این بیانیه در ادامه از بازداشت ۴ نفر در این رویداد خبر داد.

کد مطلب 4308512

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